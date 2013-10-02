Армянская певица обижена на СМИ и отказывается говорить о стоимости своего концерта

2 октября 2013

Армянская певица Нуне Есаян решила больше не давать комментариев или интервью средствам массовой информации. Об этом она в беседе с корреспондентом News.am, коснувшись информации о выделении из госбюджета на организацию ее концерта в День независимости 54 млн. драмов.

«Мне нечего говорить, пусть каждый пишет для себя, что хочет, я не буду давать интервью, ничего не буду комментировать, буду делать свое дело, пусть каждый поступает по совести. СМИ не пишут ничего, кроме плохого, они не видят хорошего. Я обижена на СМИ, считаю, что, если у меня будет что сказать, скажу через телекомпании, все остальное – сплетни обо мне», - сказала певица.

О суммах певица говорить не желает. «Я артистка, делаю свое дело, кому-то это нравится, кому-то – нет. Я делаю свое дело и делаю его хорошо, знаю, что кроме хорошего, ничего для своей нации не делаю, меня не интересует, кто что сочиняет. Я сделала свое дело, пусть уточняют в другом месте, у меня уточнить ничего не смогут. Пусть говорят о концерте, пусть говорят, что хорошего я сделала, что пишу историю, пела про последние столетия. Пусть говорят об этом, хватит говорить о суммах», - заключила она.

Праздничный концерт певицы Нуне Есаян, посвященный 22-ой годовщине независимости Армении, обошелся государственному бюджету в 54 691 400 драмов (порядка $136 тыс.). Как передает «Пастинфо», такая же сумма была выделена из резервного фонда правительства министерству культуры, а затем – благотворительной общественной организации «Нуне Есаян». Эти расходы оформлены в бюджете как пожертвование, а ответственность за это несет министр культуры Асмик Погосян. Примечательно, что в качестве результата проделанных в рамках этой суммы работ в постановлении Правительства отмечено: «Повышение осведомленности общества в сфере культуры», пишет News.am.