Глава армянской делегации в ПАСЕ назвал вопрос Сержу Саргсяну ударом по оппозиции

10 октября 2013

Руководитель армянской делегации в ПАСЕ, член правящей РПА Давид Арутюнян начал ереванскую пресс-конференцию 10 октября с рассказа о действиях делегации на последней сессии Ассамблеи. Журналистов, однако, интересовал вопрос члена делегации, депутата от «Наследия» Заруи Постанджян.

«Делегация Армении подняла в ПАСЕ 2 важных вопроса», - сказал Арутюнян. Первый из них – содействие Совета Европы демократическим процессам в Нагорном Карабахе.

«Если ПАСЕ заинтересована в мирном урегулировании конфликта, она должна оказать содействие процессу демократизации в Нагорном Карабахе, тем более, если у нее появился такой опыт в ходе работы с Палестиной и Северным Кипром. СЕ должен вовлечься в решение карабахского конфликта параллельно работе Минской группы, так как Нагорно-Карабахская Республика является частью Европы», - сказал Арутюнян, процитировав позицию армянской делегации.

Второй вопрос относился к преследованиям христиан в Сирии, в частности, попиранию прав представителей армянской общины.

Журналистов, однако, интересовали не вопросы делегации, а вопрос Заруи Постанджян Сержу Саргсяну, а также перспектива ее исключения из состава делегации.

Напомним, что Постанджян обратилась к президенту с вопросом, проиграл ли он в одном из европейских казино 70 миллионов евро. «В обществе вы известны как игрок. Проиграли ли вы в казино 70 миллионов евро? Кто заплатил за вас эту сумму? Если сумма была иной, скажите, сколько она составила», – сказала она.

«Я никогда не был ни в одном казино Европы, я не играю в казино. К сожалению, у меня нет возможности владеть 70 миллионами евро. Будь у меня такая возможность, я подарил бы вам часть этой суммы, чтобы вы были довольны жизнью, и в вас не накапливалось столько злости. Считайте, что я вам не ответил», – сказал Серж Саргсян.

Давид Арутюнян выразил удивление, почему этот вопрос вызвал такой ажиотаж, так как в прошлом Заруи Постанджян делала в ПАСЕ не менее острые заявления, отмечая, что Серж Саргсян должен покинуть Армению.

На вопрос, почему Республиканская партия уступила возможность задать вопрос Заруи Постанджян, руководитель делегации ответил: «Это выглядело бы приторно, если представитель власти задал бы вопрос президенту, который является его однопартийцем. Будет очевидно, что это запланировано.

По-моему, вопрос Заруи Постанджян сильнее всего ударил по оппозиции Армении». По его словам, мнение ПАСЕ о представителе оппозиции было иным. Арутюнян считает оскорбительным вопрос члена «Наследия». Он подчеркнул, что в Ассамблее уже прибегали к подобным политическим трюкам, в частности, он упомянул российского политика Владимира Жириновского.

По поводу разговоров об исключении Постанджян из состава делегации республиканец заявил, что соответствующее решение должен принять спикер армянского парламента, и он не может ответить на этот вопрос.