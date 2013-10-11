Азербайджанский автор о сексе до или после свадьбы

11 октября 2013

Время: XXI век.

Место: Азербайджан.

Тема: Когда заниматься любовью, до или после свадьбы?

По сути, на этом месте заметка должна была завершиться, но кто это посчитает заметкой и опубликует? Как видим, в стране не только секс лишен свободы. А посему продолжим.

Как хорошо, что все, что в этой стране пишется и говорится, не выходит за пределы страны. Как хорошо, что все это и пишем мы сами, и обсуждаем.

И спутник свой на Луну запустили, вот только интимную жизнь свою до сих пор никуда вытащить не можем.

Свою жизнь прожить мужества не хватает, зато дерзко обвиняем все и вся.

Обсуждение этой темы само по себе странно. В конце тебе говорят, не миром управляй, а за собой следи.

Те, кто учил нас любить людей за то, чтобы быть любимее всех, предлагали взятку. Детям с младенчества засовывали в карман деньги и давали в руку конфетку, чтобы знал, как ответить, если спросят «кого больше всех любишь?». И еще не познавший себя ребенок понимал, какая доходная сфера - любовь.

Вы хоть слышали, чтобы какая-нибудь девушка сказала о не нравящемся ей парне: «Я не могу заниматься с ним любовью»? Но все говорят: «Он беден, зарплата низкая, он не в состоянии содержать меня».

Даже в замужестве такая «любовь» должна хорошо возмещаться. Не будет ли свободный секс считаться передозировкой для данного человека?

Даже в странах свободного секса тысячи людей ждут свадьбы, чтобы заниматься любовью.

Даже в странах несвободного секса тысячи людей не для того ждут свадьбы, чтобы заниматься любовью.

То есть мир давно решил эту проблему. Успокойтесь и не извергайте под видом девственности накопившуюся в вас взаимную агрессию.

Но у меня несколько вопросов в связи с этим. Адресую их компетентным представителям Государственного комитета по защите национальных ценностей Азербайджанской Республики:

- Неужели, народ страны, где женщина вот уже 21 год живет в неволе, сделается честным и порядочным только оттого, что девушки не занимаются любовью до свадьбы?

- Считаются ли нашей гордостью девушки, неведомой нам судьбы, рожденные в результате агрессии в плену?

- Девственность ли является защитой нравственности в стране, где матери попрошайничают на улице, а отцы выглядывают из постели своих дочерей?

Оставим, это не так важно.

- Если в соответствии с положениями вашего Госкомитета, девственность означает порядочность и благовоспитанность, то крик девушки что есть мочи «Я девственница!» будет отвечать требованиям ваших положений?

P. S. С нашим человеком не то, чтобы свободный секс, ничего свободного сделать невозможно. Надо начать с нуля, заново родить ребенка и растить его свободным. Например, научить его любить безвозмездно, безответно. А он уже в свою пору сможет более верно обходиться со своим телом и своими чувствами.

Kulis.az

Об авторе: Вюсале Мамедовой 35 лет. Она родилась в городе Агдам, окончила факультет драмы и киноискусства Университет культуры и искусства. 8 лет работала в Театре юного зрителя. Считает эту часть жизни потерянной. В прессе с 2007 года. Жизненное кредо «Carpe diem!» - латинское выражение, часто переводится как «лови момент». Любимое выражение: «Если хотите кого-то потерять, любите его сильно… Каким путем смыться, он сам найдет».