Жительница Еревана совершит самосожжение, если не получит ответ президента

11 октября 2013

59-летняя жительница Еревана Анаит Гегамян намерена совершить акт самосожжения на центральной Площади Республики, перед зданием правительства, если до понедельника власти не устранят препятствия, мешающие ей зарабатывать и содержать 10 членов своей семьи.

Как пишет газета «ЧИ», Гегамян руководит офисом делопроизводительства, который действует по соседству с отделом паспортов и виз полиции в районе Давидашен.

Женщина рассказала изданию, что с первого дня работы, 26 сентября, к ней приходят сотрудники районной администрации, а также неизвестные лица, угрожают и говорят, что она не имеет права работать здесь. По их словам, если женщина хочет продолжать работать на этом месте, она должна арендовать принадлежащую им территорию и платить за нее $2000.

Гегамян обратилась во все возможные инстанции, написала Сержу Саргсяну, премьеру Тиграну Саркисяну и начальнику полиции Владимиру Гаспаряну.

«Если до понедельника я не получу от них какого-либо ответа, если эти люди будут продолжать преследовать и угрожать нам, я совершу самосожжение, не сомневайтесь, потому что так продолжаться не может», - сказала Анаит Гегамян.