Мы лишь заменили “азербайджанский” на “армянский” и так далее

26 октября 2013

Как-то один мой читатель (образованный, с широким мировоззрением, открытый для нового и большим жизненным опытом) пытался объяснить, почему люди меня ненавидят.

- Потому что они знают, что написанное вами - правда. С совестью нелады у них: ценности прогнили. Они и сами это знают. Их раздражает, что вы видите эту истину.

Один знаменитый публицист тоже как-то сказал мне примерно то же самое.

- Чего от нас хотят эти во всех отношениях обеспеченные люди? Их тиражи превышают наши, имена известнее наших, телевидение, радио, вся пресса в их руках, - спросил я.

- Они не могут переварить вашу свободу, - отреагировал он.

Эти две беседы еще больше укрепили мою уверенность в собственной позиции. Всем сердцем уверовал в правоту избранного пути. Действительно, сегодняшняя Армения, помимо прочего, есть продукт нашей ментальности, результат образа жизни. Многие люди злятся оттого, что мы знаем и пишем, как они живут, об их подхалимстве и унижениях перед вышестоящим, и не хотят, чтобы кто-то узнал об этом.

Конечно, те, кто, не видя творящегося вокруг, проявляют агрессию в отношении трех-четырех независимых писателей, испытывают восторг при обнаружении у них орфографической ошибки. Они тратят все свое время на разоблачение нескольких авторов.

Эта статья, конечно, разозлит тех, кто, уморив голодом мать и отца, во время их поминок накрывает роскошные столы. Если моя статья злит тех, кто организовывает шикарные крестины на деньги, полученные мошенничеством, воровством и взяточничеством, тех, кто, присвоив имущество обездоленных, ищут в магазинах «элитарную» сосиску, значит, мои слова и мысли попали прямо в цель.

Что мне делать, если вы не можете создать семью, как цивилизованные люди? Давайте произведем небольшой подсчет: какая тяжесть ложится на плечи обрученному парню. 8 марта, день рождения девушки, день рождения её матери, отца, сестры, брата и дни рождения других близких родственников невесты, Рождество, Новый год, День влюбленных, Пасха. Две семьи, не считаясь с возможностями, безжалостно разоряют и эксплуатируют друг друга. Эта семья в сопровождении тридцати человек идет в гости к той семье, а та семья идет в гости к этим, в сопровождении сорока человек. Неужели среди них нет двух разумных людей, которые могли сообразить, почему мы разоряем друг друга? Не лучше ли взяться за руки и обеспечить эту несчастную пару хоть каким-нибудь мало-мальски скромным жильем?

Свадьба прошла, пришла пора рассчитываться с долгами. Это и есть модель семьи, которой гордятся армяне. Неуверенность, стремление казаться в сто раз богаче, взаимная ложь. Так им еще и другие не по нраву. При любой возможности утверждают, что другие мешают их развитию. Якобы их развитию помешали мусульмане. Почему же эти мусульмане не помешали развитию Японии? Пустые разговоры. Желание оправдать собственную лень и отсталость. Поэтому сегодня в Армении в ходу разговоры о масонах. Если вы ищете честь и достоинство в нескольких каплях крови, в этом не виноват ни я, ни масоны. Тем более что современная медицина вовсе издевается над понятием девственности. Некоторые девушки на каждый день рождения дарят своим любимым невинность. Что это за семья, если незадолго до свадьбы за невестой устанавливается контроль, дабы она вдруг «не привела себя в порядок». Это ваша хваленая семья?

Ваша жизнь состоит из траты денег на камень, песок и доски. Строите, ломаете, снова строите и снова ломаете. В конце получается нечто, похожее на что угодно, кроме дома. Внутри ваш двор абсолютно чист, а порог как мусорная свалка. Конечно, все это и ваши высокие ограды говорят о вашей сущности. Живете первобытными инстинктами. Разве смысл жизни лишь в том, чтобы поесть, поспать, попрыгать–потрястись на свадьбе, лихачить, орать на улице, как осел, и щеголять дорогим мобильным телефоном?

Сильные люди могут с иронией относиться к своему прошлому, смеяться над своим прошлым. Признают свои ошибки. Большинство армян заняты облагораживанием своего прошлого. О своих деспотичных, жестоких отцах - обычных бытовых диктаторов – они говорят, как о чем-то священном.

А теперь появилась новая традиция. Армяне стали переживать не только за свое прошлое, но даже за достоинство Востока. Еще раз повторю то, что я написал семь лет назад: литература Востока вместе со всеми певцами-поэтами не стоят «Палаты номер шесть» Чехова. Да, и что такого осокрбительного в этом утверждении! Будто вы такие чувствительные, так переживаете за книги, литературу, школу, писателей, что не можете смириться с этим утверждением.

Те, кто не могут смириться, не должны были терпеть назначение Армена Ашотяна министром образования. Значит, ваше поклонение какому-то жившему, творившему в прошлом поэту или мыслителю, фальшиво. Люди, проявляющие агрессию против трех-четырех писателей, в курсе своего рабского положения и оттого обозлены на свободно мыслящих людей.

Направляйте свою агрессию по нужному адресу! Не я вымогаю у ваших детей деньги в армии. Не я довел до ручки вашу систему образования. Ни я и ни мои друзья не виноваты в плачевном состоянии вашей медицины.

Давайте-ка я вам одну историю расскажу. Как-то в одном армянском селе мы проводили трехстороннюю встречу. В мероприятии принимали участие люди искусства - армянские, грузинские и азербайджанские. Встречу организовали в селе, чтобы участники жили в домах и прибыль получили сельчане, а не гостиницы. Таковым было условие доноров. И еще, чтобы люди знакомились и общались с писателями, поэтами, режиссерами, актерами. Во время мероприятия явился один наш брат. За участие в одном мероприятии с азербайджанцами он объявил нас предателями. А потом заявил, что он националист, член «армии освобождения», последователь Нжде. Я спросил, сколько книг он прочитал. Он ответил, что читал сотни книг. Я попросил перечислить название трех книг. Он не смог назвать даже одной, а потом сказал, что книги не имеют отношения к этому разговору.

Наступил вечер. Стали распределять участников по домам. Наш брат услышал, что за каждого участника хозяева домов получат по 50 долларов, и тоже изъявил желание взять кого-нибудь к себе. Ему дали двух азербайджанцев. Обвинявший нас в предательстве «националист», «нждеанец», «фидаин» молча, спокойно повел к себе домой двух азербайджанцев.

Выяснилось, что патриотизм, национализм, фидаинизм, нждеанство нашего брата не так уж дорого стоит. В общем, лично мне смешно, когда армяне говорят, что какое-то предложение их нервирует или какое-то произведение раздражает. Они, сами того не подозревая , разоблачают себя. Если люди, которые вот уже много лет терпят все фокусы нынешней власти, рассуждают о литературе, оценивают, выносят вердикты, это - фальш и лицемерие.

Отметим, что данный пассаж является своеобразной обработкой текста “Ваши гнилые ценности” азербайджанского писателя Сеймура Байджана (на фото), опубликованного на Kultura.az. Мы с ведома автора лишь заменили некоторые имена собственные и примерили азербайджанские реалии на некоторые явления армянской действительности. Например, “хадж” на “крестины”, “Новруз Байрам” на “Пасху”, имя их министра образования на нашего, “халяльную сосиску” на “элитарную” и так далее.

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