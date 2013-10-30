В Армении готовятся к визиту Путина

30 октября 2013

В Армении началась подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина. Занятые организацией визита чиновники сообщили газете «Айкакан жаманак», что Путина ждут в Ереване в начале декабря.

Издание напоминает, что о его прибытии в Армению говорят уже год, отмечались различные сроки визита, в том числе – представителями РФ, однако официального заявления об этом до сих пор нет.

«Учитывая процессы вокруг Таможенного союза и намеченного на ноябрь саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, официального заявления о визите Путина не будет до последнего момента по той простой причине, что и в этот раз визит может быть отменен, в зависимости от дальнейшего развития событий», - заключает «АЖ».