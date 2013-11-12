Таможенного пункта между Арменией и Карабахом не будет - источник

12 ноября 2013

Посол РФ в Армении Иван Волынкин в ходе встречи в одной из парламентских комиссий заявил, что карабахское вино и некоторые сельхозтовары обязательно будут иметь вход в Таможенный союз, таким образом дав понять, что Карабах, по всей видимости, косвенно станет частью ТС. Об этом пишет газета «Грапарак».

По данным издания, несмотря на молчаливую договоренность между Азербайджаном и Казахстаном о том, что между Арменией и Карабахом должен быть открыт таможенный пункт, Россия на высшем уровне заверила армянские власти, что ничего подобного не будет.