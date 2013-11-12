2026 г. 3 июня, среда
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Таможенного пункта между Арменией и Карабахом не будет - источник

Посол РФ в Армении Иван Волынкин в ходе встречи в одной из парламентских комиссий заявил, что карабахское вино и некоторые сельхозтовары обязательно будут иметь вход в Таможенный союз, таким образом дав понять, что Карабах, по всей видимости, косвенно станет частью ТС. Об этом пишет газета «Грапарак».

По данным издания, несмотря на молчаливую договоренность между Азербайджаном и Казахстаном о том, что между Арменией и Карабахом должен быть открыт таможенный пункт, Россия на высшем уровне заверила армянские власти, что ничего подобного не будет.

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