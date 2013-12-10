Армяне боятся выходить на улицу. Ситуация в Арзамасе остается напряженной

10 декабря 2013

Убийство 26-летнего Александра Слакаева в городе Арзамас Нижегородской области спровоцировало националистические выступления в городе, поскольку в нем заподозрили мигрантов. Это преступление вызвало большой общественный резонанс. В итоге пьяные толпы местных жителей стали громить магазины и ларьки. В город направили отряды ОМОНа. Уже задержаны десятки погромщиков. Сообщается, что драка между местными и приезжими из Средней Азии произошла у принадлежащего армянам кафе.

Корреспондент ProGorodNN.ru передает, что местные армяне боятся выходить на улицу. "Все жители Арзамаса, конечно, уже в курсе про убийство Александра Слакаева и всего, что за ним последовало, - говорит Давид. - Мы, армяне, которые здесь живут, и соблюдаем все законы и принципы вашего общества, ни в чем не виноваты. Жаль, что этого не понимают местные жители. Сегодня я на улицу выходить даже не собираюсь, и завтра. Интересно, сколько еще дней ждать, когда все успокоится? Обидно, что из-за бытовой ссоры в кафе страдают все нерусские жители города. Мы что, все плохие, по-вашему? Да почти у каждого есть друг или друзья армяне, узбеки, казахи... Но толпа про все это забыла, им бы лишь сломать что-нибудь и избить кого-нибудь".

Арам учится в Арзамасе на врача. Он не выходит из дома уже два дня - только в магазин. "Толпы я не боюсь. Но на учебе даже сказали - сейчас нам - нерусским - лучше сидеть дома. Агрессия направлена не только на армян - на всех, кто выглядит не по-славянски. И местные жители не очень в ней усердствуют: приехали много людей из других городов, возможно, Москва или Нижний, они и "разжигают", поддерживают накал страстей в городе. Также в Арзамасе много бритоголовых. Действительно, опасно".

Полиция не считает, что ситуация вышла из-под контроля. Однако в ведомстве признают, что в Арзамас направлены дополнительные силы полиции.

К настоящему времени арестованы три человека, подозреваемые в причастности к драке с поножовщиной. Хотя в правоохранительных органах обычно охотно сообщают о принадлежности подозреваемых к мигрантам и приезжим, но на этот раз комментарии СК РФ скупы. "По подозрению в совершении убийства 26-летнего Александра Слакаева задержаны трое подозреваемых - мужчины 1982, 1972 и 1986 года рождения", - сказала представитель ведомства Юлия Склярова.



Важную роль в начале погромов сыграло недоверие граждан к чиновникам, которых подозревают в тотальной коррупции. Местные жители поговаривают, что "армяне вместе с другими нацменьшинствами всех и все здесь (в Арзамасе) купили". Поэтому они не верят в саму возможность наказания убийц.

Между тем в Арзамасе царит тревожная атмосфера, о чем пишут на интернет-форумах местные жители и сообщают информагентства. По словам одного горожанина, около торговых центров "Метро" и "Колизей" лучше не появляться, так как ОМОН "забирает всех подряд, даже девушек".

А Life News пишет, что к вечеру понедельника были задержаны порядка 70 человек, но их число продолжало расти. Судя по видеозаписям, размещенным в интернете, по улицам ходили группы агрессивно настроенных молодых людей, выкрикивающих "Русские вперед!" и другие националистические лозунги. При этом они бьют витрины магазинов и громят торговые павильоны.

В полиции нехотя признают факт погромов, стараясь не называть вещи своими именами. Там лишь признают, что в понедельник вечером в Арзамасе были задержаны несколько десятков человек по подозрению в совершении правонарушений. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Жители Арзамаса поддерживают не все действия погромщиков, полагая, что те даже несколько погорячились в проявлениях ксенофобии. "Кто-то разбил на фасаде дома 198 по проспекту Ленина все окна, а хозяева там совсем не "чурки", к примеру, - рассказала "Комсомольской правде" одна из местных девушек. - Они просто арендовали там отдел один. А владельцы и остальные арендаторы - русские".