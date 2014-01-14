Избитый армянскй солдат пришел в сознание

14 января 2014

Доставленный 13 января в Ереванский военный госпиталь 18-летний Мгер Хлгатян пришел в сознание, он находится в реанимации. Об этом Pastinfo.am сообщил директор Центрального клинического гиспиталя МО Арам Асатурян, который, однако, не стал ни опровергать, ни подтверждать наличие повреждений на теле военнослужащего.

По сообщению сайта, вечером 13 января в военчасть прибыл министр обороны Армении Сейран Оганян. Он ознакомился с ситуацией и взял дело под личный контроль.

По словам родных военнослужащего, служащий в военчасти Армии Обороны Карабаха, расположенной в селе Чопрлу, Хлгатян был избит. Следственная служба миниобороны Армении сообщила, что молодой человек был принят в госпиталь с диагнозом двусторонняя пневмония и телесными повреждениями.

В следственной службе МО возбуждено уголовное дело по второй части статьи 376 УК (халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и по второй части статьи 358.1 (насилие в отношении подчиненного при выполнении обязанностей военной службы).