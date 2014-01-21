Скандальный армянский полицейский устранен из системы

21 января 2014

Заместитель начальника отделения полиции ереванского района Чарбах Вардан Гукасян, известный по прозвищу «Дог», уволен. В пресс-службе полиции News.am сообщили, что, по приказу главного полицейского страны Владимира Гаспаряна, Гукасян уволен с занимаемой должности и устранен из системы.

Должность в отделении Чарбаха Гукасян получил после того, как был отправлен в кадровый резерв с должности оперуполномоченного управления внутренней безопасности полиции. Это было связано с инцидентом, который произошел в апреле 2013 года. Тогда Гукасяна уволили за оскорбление журналистки сайта hetq.am Ани Ованисян, которую он также толкнул.

Есть информация о том, что Дог принадлежит к близкому окружению начальника полиции Владимира Гаспаряна, впервые он "выделился" 14 октября 2011 года, когда в ходе акции протеста вступил в спор с родными погибших в армии в небоевых условиях военнослужащих.

Видео Армана Везиряна

После увольнения Гукасяна мать погибшего в армии Артура Газаряна Ирина Газарян пригласила полицейского на публичный диалог. Женщина утверждала, что в беседе с ней Вардан Гукасян сообщил информацию об убийстве сына, а затем опроверг заявление о подобной беседе. Газарян требовала наказать Гукасяна за клевету и запретить работать в полицейской системе. Мать погибшего солдата утверждала, что неофициально он продолжает оставаться в системе, и его не устранят, так как он слишком много знает.