Экс-кандидат в президенты Карабаха опровергает заявление прокуратуры

21 января 2014

Заявление прокуратуры Нагорного Карабаха от 5 января в связи с покушением на депутата, экс-кандидата в президенты НКР Виталия Баласаняна, не соответствует дейсвтительности. Об этом говорится в заявлении Баласаняна, адресованном карабахскому народу.

Прокуратура заявила, что у обвиняемых в совершении покушения были «продолжительные споры и недружественные отношения с Виталием Баласаняном, так как последний не выполнил обещание освободить из-под стражи брата Ара Аветяна Самвела».

«Это не соответствует действительности. Подозреваемые были арестованы около 13:00 1 января, о чем я узнал по телевизору, а сообщение, на мой взгляд, было готово 4 января, на сайте прокуратуры оно появилось 5-ого. После этого случая в народе появились дискредитирующие меня слухи, и я не знаю, кто их распускает.

Именно поэтому я обращаюсь к народу. Суди меня сам (я готов понести ответственность перед законом и народом), так же, как ты доверял мне и сделал героем. У тебя есть право судить меня, и если, по-твоему, твой герой совершил этот низкий и подлый поступок, тогда внесите меня в список подонков и отправьте в мусорный ящик истории. Народ никогда не ошибается», - заявил Баласанян.