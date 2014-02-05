2026 г. 3 июня, среда
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Значительная часть армянского города лишилась газа и электроэнергии

Два дня значительная часть города Ванадзор лишена газоснабжения и электроэнергии. Об этом пишет газета «Айкакан жаманак». Причиной стал мощный взрыв, прогремевший в городе 3 февраля. В ряде районов замерзли трубы питьевой воды.

Глава ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц сообщил изданию, что все началось с прекращения подачи газа, когда люди стали отапливать квартиры электричеством, но электрические передатчики не выдержали нагрузки и вышли из строя.

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