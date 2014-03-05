2026 г. 3 июня, среда
Epress

Банкоматы «ВТБ Армения» не работают из-за технических проблем

Посетители банка «ВТБ Армения» второй день не могут получить из банкоматов свои зарплаты. Обратившиеся в редакцию Epress.am граждане сообщили, что ереванские банкоматы не осуществляют никаких операций.

Как сообщили в пресс-службе банка, 4 марта в процессинговом центре карт возникли технические неполадки, которые пытаются устранить.

«Операции с карточными счетами, в том числе выплата пенсий и зарплат будет осуществляться в филиалах банка при наличии удостоверения личности.

В ближайшие дни будет восстановлено предоставление информации о счетах и операциях с карточными счетами при помощи короткого смс-сообщения», - говорится в заявлении банка.

Армения
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