Банкоматы «ВТБ Армения» не работают из-за технических проблем
Посетители банка «ВТБ Армения» второй день не могут получить из банкоматов свои зарплаты. Обратившиеся в редакцию Epress.am граждане сообщили, что ереванские банкоматы не осуществляют никаких операций.
Как сообщили в пресс-службе банка, 4 марта в процессинговом центре карт возникли технические неполадки, которые пытаются устранить.
«Операции с карточными счетами, в том числе выплата пенсий и зарплат будет осуществляться в филиалах банка при наличии удостоверения личности.
В ближайшие дни будет восстановлено предоставление информации о счетах и операциях с карточными счетами при помощи короткого смс-сообщения», - говорится в заявлении банка.