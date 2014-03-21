Экс-кандидат в президенты выступает за отставку Сержа Саргсяна

21 марта 2014

Некоалиционные силы Армении согласовали минимальный уровень действий, как то: выражение недоверия правительству. Тем не менее, партия «Наследие» считает, что смена премьера или министра не изменит ситуации в стране, необходимы радикальные изменения, таково требование народа. Об этом на пресс-конференции 21 марта заявил лидер партии «Наследие» Раффи Ованисян.

По его словам, выражение недоверия правительству – полумера, и речь должна идти об отставке Сержа Саргсяна.

«Это не значит, что мы выходим из формата 4 сил, но мы говорим, что не рассматриваем выражение вотума недоверия в качестве радикальной меры, поэтому мы не предложим своего кандидата ни на пост премьера, ни на должность министра, и вообще, этот вопрос не обсуждался», - сказал Ованисян.

Некоалиционные фракции («Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс», «Наследие», «Дашнакцутюн») решили внести в повестку заседания парламента, намеченного на 28 апреля, вопрос выражения недоверия правительству.