В Армении зафиксирован худший показатель сокращения иностранных инвестиций - пресса

1 апреля 2014

Объемы иностранных инвестиций в Армении стремительно сокращаются, пишет газета «Жоховурд». За 2013 год в республике осуществили непосредственные инвестиции на 469.2 млн. долларов, на 35.3% меньше показателей прошлого года.

Издание отмечает, что спад 2013 года является самым большим за период правительства Тиграна Саркисяна, подобного спада не было даже в ходе мирового финансово-экономического кризиса. В 2009 году объемы инвестиций сократились на 25.8%.

Автор считает примечательным тот факт, что инвестиции в Армении сократила также РФ, считающаяся стратегическим и экономическим партнером – на 33.6%, Франция – 57%, Германия – 54% и США – на 34.6%.