Суд продлил срок заключения Арутюняна, обвиняемого в ДТП под Подольском

12 апреля 2014

11 апреля в троицком районном суде Москвы состоялись предварительные слушания по делу Грачья Арутюняна, в ходе которых срок ареста гражданина Армении был продлен до 3 октября 2014 года.

Об этом Омбудсмену Армении Карену Андреасяну сообщил адвокат подсудимого Рубен Маргарян.

Как сообщает офис Защитника прав человека, из представленного органом предварительного следствия списка пострадавших в качестве «включенных по ошибке» были исключены имена получивших повреждения средней степени тяжести.

Суд отметил, что некоторые представленные органом предварительного следствия доказательства, в том числе представление документа, намеренно подделанного Арутюняном, могут быть изъяты из уголовного дела. Заседание по сути дела назначено на 17 апреля.

В результате ДТП под Подольском 13 июля погибли 18 из 64 пассажиров автобуса, водитель КамАза, участник карабахской войны Грачья Арутюнян получил телесные повреждения. Арутюняну грозит до 7 лет тюрьмы. В той страшной аварии гражданин Армении получил сотрясение мозга, переломы, у него диагностировано сдавление грудной клетки. В первое время даже приходила информация, что от полученных травм водитель грузовика скончался. На самом деле, в Боткинской больнице врачи ввели мужчину в состояние искусственной комы, после чего он был транспортирован на специальном реанимобиле.

46-летнего Арутюняна доставили на заседание суда в нелепом цветном женском халате. Он находился в Боткинской больнице, но, по требованию следствия, врачи вывели его из медикаментозного сна. В зале суда Грачья Арутюнян прятал лицо от камер и плакал. Такое отношение к гражданину Армении стало причиной акций протестов у посольства РФ в Ереване.