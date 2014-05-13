Автомобили армянских олигархов попали в список неоштрафованных за невыплату страховки

13 мая 2014

Полиция Армении опубликовала список госномеров автомобилей, которые не будут оштрафованы за отсутствие АППА («Обязательное страхование автогражданской ответственности»), так как эти авто, согласно полиции, не эксплуатировались, пишет газета «Айкакан жаманак».

«С первого взгляда, это относится к продавшим свои автомобили, но не снявшим их с учета и получившим в начале года соответствующие уведомления. Однако в этот почти 30-тысячный список попали, мягко говоря, голд-номера, и автомобили с этими госномерами принадлежат олигархам. К примеру, в списке есть номера, которые начинаются на «0» и «6», они принадлежат «благодетелю» Самвелу Алексаняну», - пишет «АЖ».