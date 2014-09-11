Коллеги требуют пересмотреть меру пресечения арестованному армянскому врачу

11 сентября 2014

Двухмесячный арест врача компании «Ванадзорский медицинский центр» Владимира Гукасяна может оказать отрицательное воздействие не только на его психологическое, но и физическое состояние. У него сахарный диабет и проблемы с сердцем. Коллеги, семья, родные и друзья просят и требуют у суда пересмотреть нынешнюю меру пресечения, освободить Гукасяна, предоставив ему возможность вернуться и продолжать работу. Об этом говорится в открытом письме коллег Гукасяна, адресованном генпрокурору Армении Геворгу Костаняну, Омбудсмену Карену Андреасяну, министру здравоохранения Армену Мурадяну и председателю суда общей юрисдикции Лорийской области Гагику Ованисяну.

29 августа суд принял решение об аресте Владимира Гукасяна. Врач обвиняется в недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям в ходе лечения 15-летнего Давида Овакимяна и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Согласно авторам письма, решение суда не учитывает презумпцию невиновности, также порочит добрую славу и авторитет заслуженного врача. В качестве доказательства товарищи Гукасяна отмечают ряд причин, в частности, называя приведенные в тексте решения суда аргументы в пользу ареста общими, не содержащими обоснований, делающих достоверным причастность Гукасяна.

«Решение об аресте врача Гукасяна необоснованно и с моральной стороны. Главный хирург области, известный в Ванадзоре, Лорийской области и во всей республике как добросовестный и грамотный специалист, оказавший в ходе арцахской войны профессиональную и материальную помощь, явившийся в следственный орган лично, и не имевший адвоката ни во время ареста, ни до него, не мог позволить себе сбежать или, скрывшись, избежать следствия», - отметили авторы заявления.

До последнего времени в совершении убийства обвинялся арестованный житель Ванадзора Карен Кунгорцев. Обвинение последнего было изменено на попытку убийства. Сам молодой человек отрицает свою причастность к случившемуся.

Правозащитники и адвокат Кунгорцева неоднократно указывали на нарушения, зафиксированные в ходе предварительного следствия. За время пребывания за решеткой подсудимый не раз совершал членовредительство, проводил голодовки. Ранее мать Кунгорцева заявила, что сына избили в отделении полиции, требуя признать вину.