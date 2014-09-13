«Фантастический прогноз». Эксперт не верит министру сельского хозяйства Армении

13 сентября 2014

Министр сельского хозяйства Серго Карапетян заявил в Национальном Собрании Армении, что в 2014 году с 1 га ожидается получение в среднем 3.1 т. пшеницы, что превышает показатели предыдущих лет. Также министр заявил, что в 2020 году урожай полученной пшеницы удовлетворит 60% внутреннего спроса и в последующие годы сохранит 60-процентный уровень обеспечения спроса. Газета «Айкакан жаманак» отмечает, что депутаты поинтересовались у министра, если объем урожая растет из года в год, почему параллельно этому увеличивается и его импорт.

Согласно официальным цифрам, продолжает «АЖ», в Армении ежегодно производится более 300 тысяч тонн пшеницы, однако такой же объем импортируется в Армении в случае, когда в стране потребляется всего 450-500 тысяч т. Министр заявил, что часть производимой у нас пшеницы не столь качественна и служит в качестве корма для животных. Сравнив цифры производства, импорта и потребления, председатель общественной организации «Аграрно-крестьянского объединения Армении» Грач Берберян ставит под сомнение цифры, представленные министерством сельского хозяйства. Он утверждает, что ошибочны либо данные об импорте, либо об урожае.

«Если сегодня получаем 350 тысяч тонн урожая пшеницы, а потребление составляет 400-450 тысяч т., значит, мы давно перешли 60-процентный уровень обеспечения спроса. Если мы получаем такой урожай, зачем ежегодно импортировать 350 тонн? Ведь импорт пшеницы увеличивается, когда в стране не хватает хлеба», - заявил Берберян.

Он уверен, что существующими в Армении посевными площадями невозможно добиться 60-процентного уровня обеспечения спроса. Этот прогноз министра Берберян назвал «фантастическим» и неосуществимым.

«Возможно, Серго Карапетян имеет в виду то, что в 2020 году в Армении будет 1.5 миллиона населения. В таком случае мы можем достичь 60 процентов. А в Армении с населением 3-3.5 млн. обеспечения спроса на пшеницу можно добиться только за счет сокращения посевных площадей других культур, скажем, если мы станем сеять пшеницу вместо овощей или абрикоса». Берберян сомневается и в правдивости цифр об обильном урожае пшеницы. По его словам, на самом деле урожай этого года меньше прошлогоднего. У собеседника издания своя статистика, составленная на основе полученных от фермеров данных.