«Спорный» конкурс выявил претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Армении

9 октября 2014

Победителями в конкурсе кандидатов Армении на должность судьи в Европейском суде по правам человека признаны второй Омбудсмен Армен Арутюнян, эксперт в области международных отношений Араик Газарян и начальник международного отдела при генпрокуратуре Нелик Арутюнян. Об этом 8 октября сообщалось на официальном сайте министерства юстиции. Список победителей отправят на утверждение президенту Армении, после чего – в ПАСЕ, где одного из кандидатов выберут судьей в ЕСПЧ от Армении.

Во время конкурса возникли проблемы, связанные с прозрачностью его проведения. Армен Арутюнян, Араик Мелкумян и Нора Карапетян выдвинули свои кандидатуры позже крайнего срока принятия документов, и общественная организация «Объединение Европа права», выступавшая на конкурсе в качестве наблюдателя, заявила, что их регистрация должна быть признана недействительной. Однако конкурсная комиссия признала верной регистрацию Армена Арутюняна. Кроме того, организация сообщила, что комиссия препятствует наблюдательской деятельности.