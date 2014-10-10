В крупных компаниях Армении обнаружили махинации с пособиями по беременности - СМИ

10 октября 2014

Ряд действующих в Армении компаний приняли на работу беременных женщин с высокой заработной платой, чтобы получить на их имена средства из госбюджета. Об этом в номере от 10 октября пишет газета «Жоховурд».

Согласно Контрольной палате, к примеру, в ноябре 2013г. начальнику отдела сервиса в «К-Телеком» (торговая марка «ВиваСелл-МТС») заплатили 30 миллионов 400 тысяч драмов (порядка $71 тыс.) в виде пособия по беременности и родам. Эта сумма сформировалась в результате того, что за год она получила премий на сумму почти 18 млн. драмов (порядка $43 тыс.).

В марте 2013г. заместителю директора «Ереванского коньячного завода» выплатили пособие в размере порядка $13 тыс., а после родов сократили до $2500 тыс.