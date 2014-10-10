У армянский столицы будет новый брат из евразийского пространства

10 октября 2014

Мэр Еревана Тарон Маргарян и его коллега из Новосибирска Анатолий Локоть (на фото слева) в рамках празднования 2796-летия армянской столицы подпишут соглашения об установлении побратимских отношений между городами.

По сообщению мэрии Новосибирска, развитие отношений Еревана с Новосибирском обусловлено многими факторами: исторически сложившимися дружескими связями, значительным экономическим потенциалом двустороннего сотрудничества, значимостью наших городов в евразийском экономическом пространстве.

Сайт новосибирского бюро Коммунистической партии России по данному поводу пишет: “Неоднократно с предложениями об укреплении связей Новосибирска и Еревана выступала общественность столицы Сибири. Именно поэтому недавно был учрежден Новосибирский региональный общественный фонд международного сотрудничества “Дом дружбы городов Новосибирска и Еревана”, который способствует развитию контактов между общественными организациями и учреждениями культуры”.

Города-побратимы планируют сотрудничать по многим направлениям, включая торгово-экономическую сферу, образование, культуру, туризм, молодежную политику, физическую культуру и спорт, говорится в пресс-релизе новосибирской мэрии.