Генерал Григорян ответил критикам заявления о содержании им азербайджанского пленного

6 ноября 2014

Глава ветеранского Союза добровольцев “Еркрапа”, генерал-лейтенант запаса, депутат от фракции правящей РПА Манвел Григорян убежден, что содержание им азербайджанского пленного в годы карабахской войны не может стать причиной проблем. Об этом он сообщил в беседе с Panorama.am.

Ранее Григорян заявил, что в годы войны держал «сотни пленных», одного из них - у себя дома. Пленного азербайджанца он называл Симоном. Впоследствии Григорян отпустил его к родным в Азербайджан. В последние дни это заявление стало поводом для бурных обсуждений. По мнению некоторых правозащитников, Григорян нарушил Женевскую конвенцию.

«Кто эти «некоторые правозащитники»? Они видели войну? Знают, что такое пленный? Или видели их только в кино? Известно ли этим людям, что делали с пленными азербайджанцы? Если они не знают, пусть придут, поинтересуются, я кое-чего расскажу, после чего они, может, поблагодарят меня за то, что я держал Симона в своем доме и отправил в Азербайджан живым и здоровым. Теперь они говорят, что я нарушил конвенцию. Честно говоря, когда Азербайджан начал войну против Карабаха и Армении, а я и тысячи других ребят пошли добровольцами защищать свою землю, прочитать до ухода Женевскую конвенцию мы не успели. Я армянин, христианин и на поле боя моей Женевской конвенцией были мои совесть и вера. Я всегда руководствуюсь ими».

Согласно Женевской Конвенции, частные лица не имеют права держать военнопленных в своих домах или других местах. Армения ратифицировала эти конвенции в 1992г., до завершения карабахской войны.

Правозащитник Артур Сакунц заявил в беседе с армянской службой радиостанции «Свобода» (Azatutyun.am), что вне зависимости от ратификации конвенций, никто, в том числе участники войны, не имеет права держать пленных в своем доме. По его словам, это является грубым нарушением международного права.

Аналитик сайта Lragir.am Акоп Бадалян, комментируя заявление генерала, в частности написал: «Если азербайджанец попал в плен к генералу в годы войны, то общество Армении попало в плен к генералу и системе, к которой он принадлежал, в 1995-96 годах. Азербайджанец освободился из плена, ушел домой, а армянское общество продолжает оставаться рабом в плену системы и уже второй десяток лет пытается бороться за свободу».