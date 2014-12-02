Покаяние армянина

2 декабря 2014

В Тбилиси побеседовали писатель-армянин Ваге Аветян и Гюнель Мовлуд. Интервью вышло на азербайджанском и русском языках. Мне известна позиция Ваге Аветяна, и поэтому для меня не ново - высказанные им мысли и слова об армянах.

И Георгий Ванян, и Ваге Аветян умеют раздражать армян. Они высказываются радикально и делают это не так мягко и мудро, как Грант Матевосян.

Георгий Ванян не раз просил: пригласите меня в Азербайджан, приеду, призову к миру сделаю, принесу извинение за Ходжалы.

Такой визит нужен и самому господину Ваняну – покажет насколько искренен и солиден в своей миротворческой деятельности; и азербайджанской стороне – один армянин разоблачит свой народ и свои власти. Но, как знаем, Ваняну не удалось приехать в Азербайджан. Не разрешили. И многочисленные просьбы не приняли во внимание.

Интервью с Ваге Аветяном тоже были недовольны, теперь извергают пламя. «Кто такой этот Ваге Аветян, что его высказывания так свободно распространяются и продвигаются?».

Даже выражение Ваге Аветяна «не уподобляться в дикости армянам» не остудило сердца азербайджанских патриотов. Они не желают верить армянину. Я имею в виду не артистничающих лицедеев, а тех, кто со всей искренностью презирает армян; есть у нас не верящие в армянскую искренность. Даже если спиной вскарабкается на упирающуюся в небо вершину горы, не поверят.

Народу необходимо услышать простое признание. Пусть армянин скажет, что «Карабах – азербайджанская земля, мы там гости, мы захватили эти земли…».

Может, тогда, если услышат это от армянина, поверят и будут довольны. Но никто этого и не говорит. Об этом, при случае, армяне доброй воли (в смысле миротворцы) говорят, что «никакой практической пользы от такого признания» не видят. Возможно, они правы.

В таком случае выходит, что Акрам Айлисли тоже сделал работу, не имеющую практической пользы? Для меня неважно слышать из уст армянина признание «Карабах – азербайджанская земля», для Гюнель тоже неважно, так как она говорит, что «не будучи жадной на признания, не стала настаивать по поводу принадлежности Карабаха». Может быть, именно в этом и состоит практическая выгода Акрама Айлисли? Он - наш экстремал. Тем более, что история распорядилась так, чтобы наш экстремал тоже оказался выходцем из Нахчывана. Земля рождает.

Утаивая проблему, её не решить. Проблему можно забетонировать и, как ни в чем ни бывало, прожить еще сто лет на этом бетоне, но однажды эти проблемы треснут как заржавевшая канализационная труба и разольются срамом на всю округу. И поэтому мир должен основываться на здоровом фундаменте. А чтобы он был здоров, кто-то должен быть более непритязательным. Сегодня оба народа барахтаются, как бы самому не оказаться в роли более непритязательного. Ни один не хочет стать потерявшей стороной.

Ваге говорит, что «у нас интеллигенция не враждует с турками, это делают невежественный люд». Смотря кого ты называешь интеллигенцией. Как много людей в Армении считают интеллигентом Зория Балаяна? Можешь ли ты сказать им, что Зори Балаян не интеллигент?

По Ваге Аветяну, Зори Балаян даже агент КГБ, раб России, последний человек. Аветян и сам понимает, что сегодня в Армении победили идеи и идеалы Зория Балаяна. Поэтому Ваге Аветян живет в Швеции. Потому что Зори Балаян победил.

Я знаю беженцев, которые каждый день в армянских сайтах рассматривают фотографии утерянных районов и обмениваются ими, когда появляются новые фотографии. У меня самого ностальгия по Баку. Баку моего детства, моей юности занимают исключительное место в моей памяти. Даже через 20 лет беженцы охотно говорят о своих сёлах, поселках, о тамошней природе, своих домах и хозяйствах. Поэтому не сомневаюсь в искренности армян, тоскующих по Баку.

Но не армяне ли также лишили Баку его космополитизма?

Лев Толстой (на фото) в статье «Патриотизм и правительство» в 1900 году писал: «Мне уже несколько раз приходилось высказывать мысль о том, что патриотизм есть в наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами».

Али Акбар. Musavat.com