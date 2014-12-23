Действующий визовый режим между Арменией и Грузией будет изменен

23 декабря 2014

Изменится действующий в Грузии визовый режим с Арменией, согласно которому, граждане не могут пребывать на территории этой страны более 90 дней, сообщает «Жоховурд». По данным издания, 11 декабря во время визита в Грузию премьера Овика Абрамяна грузинские депутаты армянского происхождения призвали его поднять этот вопрос на переговорах с грузинскими коллегами. Премьер побеседовал с руководством Грузии, передав им обеспокоенность грузинских армян, многие из которых являются гражданами Армении.

На днях, продолжает автор, высокопоставленный чиновник в правительстве Грузии связался с депутатом грузинского парламента Самвелом Петросяном и пообещал, что в ближайшее время порядок визового режима будет изменен.