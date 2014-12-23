Долги «Армавиа» достигают десятков миллионов долларов - «Жоховурд»

23 декабря 2014

Список долгов бывшего национального авиаперевозчика Армении компании «Армавиа» впечатляет, пишет газета «Жоховурд». Из попавшего в редакцию списка кредиторов видно, что «Армавиа» должна различные суммы 122 частным лицам, в основном это ее сотрудники, и 27 компаниям.

«Только в долларах долг составляет порядка $90 млн., долгам в драмах, похоже, нет конца. «Жоховурд» выяснила, что помимо частных лиц и компаний, «Армавиа» имеет налоговые обязательства перед Арменией – 31 млрд. 357 млн. драмов и $2 млн.», - сообщает автор.

В числе кредиторов, в частности, «Юнибанк» - $6 млн. 700 тысяч, «Армбизнесбанк» - $10 млн. 427 тыс., «Америабанк» - $1 млн. 250 тыс. и «Армянский банк развития» - $680 млн. 258.