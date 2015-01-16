Что для Армении ужасно, то для России будни. Режиссер о трагедии в Гюмри

16 января 2015

Кинорежиссер, общественный деятель Тигран Хзмалян был задержан 15 ноября в Ереване в ходе акции протеста перед посольством РФ.

Демонстранты требовали передать расследование убийства 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри компетентным органам Армении. По сообщению российской стороны, военнослужащий 102-й российской военной базы военнослужащий Валерий Пермяков признался в совершении преступления.

В беседе с Epress.am Хзмалян прокомментировал события последних дней, высказался об армянской весне, революционной ситуации, обращении с задержанными в отделении полиции, армяно-российских отношениях.

«Мне посчастливилось соприкоснуться непосредственно с полицией – я был в числе задержанных. Стоит отличать нескольких идеологических сволочей в спецназе от подавляющего большинства полицейских. Они растеряны, им стыдно. В отделениях вообще сложилась довольно смешная ситуация, верно характеризующая революционные настроения в Армении: задержанные начинают политическую пропаганду, а полицейские сидят молча и слушают очень внимательно, потому что хотят понять, что происходит. И слышат они это от тех, кого задержали. Затем с большим уважением и достоинством провожают, так как приказа нет. Они действительно не знают, что делать. Это рефлексная реакция. Ловят, а что дальше делать, не знают. Может, съесть, отпустить. Отпускают, пока отпускают. Если приказ изменится, конечно, съедят. Полиция очевидным образом отражает основную характеристику и образ действий крупиц армянской власти. Они рабы, рабы иностранного государства, обеспечивающие интересы этого государства, как и российская военная база. Сейчас они – правительство Армении и российская военная база – лучшие союзники, так как обе структуры служат колонизационной политике империи.

Довольно интересна ситуация, когда стороны называют друг друга провокаторами: граждане называют провокатором власть, а власть – граждан. Это отражает существующий хаос, на который указывает несколько очевидных факторов. К примеру, в самый острый момент прошедших дней и по сей день нигде не видна так называемая власть – президент, премьер, спикер. Руководители партий, люди, поднявшие над собой сложный флаг оппозиции, - их нет. Это снова доказывает, что в Армении нет власти, нет правительства, более того, у нас нет даже оппозиции.

У нас множество вопросов, ответы на которые должны найти мы, не то вместо нас это сделают другие. Сейчас мы стоим на пороге очень важных перемен. Дело в том, что этот кризис в Армении, так называемая армянская весна, в которую мне хочется верить, совпадает с крупнейшими изменениями в мире и регионе, геополитическими изменениями, выраженными, к примеру, в очевидном кризисе российского государства – политическом, экономическом, идеологическом. Это значит, что Россия в очередной раз, уже в третий за последний век, покинет регион, и если мы не будем готовы, как было в 18, в 91 годах, мы столкнемся с очень серьезными проблемами. На этот раз это совпадет и с событиями исторической важности: с одной стороны, первая Мировая война, с другой – Геноцид армян , что еще больше подчеркивает огромнейшую проблему нашего общества, как то: отсутствие либо распыление, распад реальной элиты, потому что часть реальной элиты заграницей, другая – изгнана, о внутренних делах молчит, пьет, умирает. А властям страны практически нет равных во всем мире по части безграмотности и бесталанности. Это видно и по тому, что единственная властная сила сейчас – полиция, которая растеряна и не знает, что делать. Они действительно не знают, арестовывать, избивать или ломать. Доставляют в отделение, затем отпускают, не зная, что предпринять.

Российская пропаганда разваливает в первую очередь Россию. Самое страшное в этом ужасающем убийстве то, что это довольно обычное убийство, для России в нем нет ничего сенсационного. Такое случается: человек выпил, человек болен. Если по стандартам Армении это ужас, нечто беспрецедентное – ничего подобного в нашей истории не было, наверно, с 1915 года, - то в России это будни. И самое ужасное заключается в этой будничности. Нужно понять, почему. Это опасно в первую очередь для России, потому что этот солдат – типичная жертва: жертва Киселева, той пропаганды, которая за несколько лет превратила настенные лозунги в мейнстрим, основное содержание телепередач. Россия распадается, так как будучи многонациональной империей, она избрала характерный маленькому моноэтническому государству фашистский национализм, то есть всех остальных считают чурками, хачиками, хохлами, укропами, «правы только мы, весь мир наш враг». Это можно понять в контексте диктатуры в фашистской Германии, Парагвая, но не многонациональной империи. И конец этого уже близок.

Им нужно объяснение, нужно свалить всю вину на другого, в данном случае на жертву. Это в течение года происходило в Украине: напали на Украину, но виноваты в этом украинцы. В 88-ом году нас считали экстремистами, террористами. За что? Мы лишь пытались законным путем добиться справедливости. Сейчас происходит то же самое. Народ просто растерян, потому что элита не сформулировала верных требований. Провокацию я вижу в заявлении о том, что важнейшей проблемой является передача преступника Армении. Насколько эта проблема велика? Наказаны ли истинные исполнители или заказчики 27 октября ? Или те, кого судили в рамках этого дела? Решен ли вопрос 1 марта ? Кто-то был наказан? Так что это вторичный вопрос. Важнейший вопрос заключается в следующем: какие отношения будут между Арменией и Россией в будущем? Каково будет военное сотрудничество? Какова будет функция военной базы в будущем? Останется база или нет, и на каких условиях она будет действовать? Но и это второстепенно. А главное - нам нужно менять систему. Та, что привела нас к этому рабскому положению, уже исчерпана. Это понимают не только армяне, но и русские, которые работают над тем, чтобы уже этой зимой представить своего кандидата на пост президента, это понимает и мир, у которого также есть кандидат. Мы немногое изменим в нашей жизни, если позволим кому-то решать вместо нас. Если нам удастся мобилизовать гражданское общество, дать ответы на эти вопросы, принять решение и самостоятельно сформировать парламент и правительство, то мы вернемся в цивилизованный мир».