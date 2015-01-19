В Кремле решили вытереть ноги об армянский народ. По следам бойни в Гюмри

19 января 2015

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина прокомментировала убийство, совершенное 12 января в армянском Гюмри, и политику Кремля.

- У меня несколько вопросов о том, что произошло в Армении. Напомню, есть такая страна Армения, наш российский сателлит. У нас, в общем, наших сателлитов можно пересчитать по пальцам, причем не снимая сапог и даже не снимая перчатки с левой руки. Это Южная Осетия, которую мы превратили в ХАМАС; Абхазия, в которой ситуация совершенно катастрофическая; Приднестровье тоже с катастрофической ситуацией, ну вот Донбабве, которую мы превратили в очень большой ХАМАС, где достаточно невменяемые люмпены расстреливают семьи и отжимают квартиры и машины, и все это, естественно, под предлогом защиты расстрелянных от «проклятых украинских фашистов», но, впрочем расстрелянные, естественно… каждый, кого расстреливают, тоже становится украинским фашистом. И пятая – это Армения. Деваться от нас Армении некуда: страна вступила в Таможенный союз в отличие от всяких азербайджанов, в отличие от той же самой Украины. Понятно, почему. Потому что рядом с маленькой и бедной Арменией есть могущественный и богатый Азербайджан.

Заметим, кстати, как переменились роли буквально в течение 20-ти лет, потому что еще 20 лет назад Армения казалась более передовой, более развитой страной. За эти 20 лет из Армении уехала значительная часть продуктивного творческого населения. А Азербайджан, наоборот, благодаря нефти и благодаря достаточно разумной политике очень сильно развился и поднялся. И, поскольку Армения оказалась в загоне, то единственно, что удерживает Азербайджан от захвата Нагорного Карабаха, это, естественно, российская помощь Армении.

И вот, эта страна, которая во всем нам покорна, ходит за нами, как хвост за собакой…. 12 января солдат-срочник Валерий Пермяков, который служит в российской военной базе в Гюмри – не так много у нас осталось военных баз за рубежом – то ли он решил убежать с базы, то ли он просто отправился погулять, то ли он попросил в доме семьи Аветисяна - ему захотелось воды, а воды не дали; то ли он был сильно под кайфом; то ли, вообще, на базе такой бардак – похоже на то, что на базе довольно сильный бардак. И если солдат этот был под кайфом, то, видимо, это не единственный кайф, который продается на территории базы. Короче говоря, он расстрелял всю семью. Поскольку на двухгодовалого ребенка не хватило у него рожка, то он его зарезал штыком автомата. Как он впоследствии пояснил, он боялся, что эти люди его выдадут, двухгодовалый ребенок тоже его опознает. Но вот рожка не хватило – пришлось резать.

Нашлись в доме его обувь и одежда, и оружие, и на обуви, собственно, его надпись, фамилия: «Пермяков». Задержали через сутки Пермякова недалеко от границы с Турцией. И дальше наступает полный финиш, потому что вместо того, чтобы передать его армянским властям для суда, его передают тому же самому командованию 102-й базы.

После этого, видимо, просто кто-то в Кремле решил вытереть ноги об армянский народ. Я напомню, кстати, что в аналогичной ситуации, помните, под Подольском было ДТП: тоже водитель армянин, которого в зал суда притащили в женском халате – тоже погибло множество человек. Но тогда, знаете, как-то не выдали этого армянина, совершившего преступление на территории России Армении, чтобы там судили.

Но совершенно непонятно, почему мы решили защищать честь одного отдельно взятого солдата Пермякова, хотя, естественно, его будут судить на территории России. Но обращает на себя внимание то, что на территории чужой страны мы вели себя даже не как на территории колонии, а самым оскорбительный для армянского народа образом, причем не почему – просто потому, что так можно; потому что такая идея величия Кремля в международной политике.

Мне очень часто кажется, что знаете, в нашем Кремле понимают, что величие страны – это, знаете, всех созвать на большое собрание и посреди собрания, когда одни произносят речи, другие кушают кушанья, а вот хулиган встает, вываливает из штанов свой член и на всех присутствующих мочится. И все присутствующие как-то прячут глаза, потому что он вроде как-то… не расстрелял, он просто сделал какую-то странную вещь. Как реагировать на такие действия? Все прячут глаза, а хулиган думает: «Какой я крутой, - видите ли, все прячут глаза, - и никто не дал мне по морде!». В данном случае мы проделали то же самое с Арменией. Результат был не очень, видимо, приятный для командования базы и для Кремля, потому что стали собираться в Армении многотысячные демонстрации, стали окружать эту базу, стали демонстрации перед российским посольством с требованием не вытирать об армянский народ ноги.

И, соответственно, у меня два вопроса. Понятно, что ничего критического в Армении не произойдет. Вряд ли там образуется Майдан, который скинет Саркисяна. Но есть две вещи. Одна чисто практическая. Это нам кажется, что Армения очень далеко. Действительно он далеко, это не «проклятые пиндосы», с которыми мы воюем, но все-таки это Закавказье, достаточно жаркий регион. А рядом Азербайджан, с которым отношения нам тоже важны. И вот сейчас азербайджанский народ, который радостно смотрит за всем, что происходит в Армении, радостно на все это показывает и говорит: «Вот видите, как с вами обращаются те, которые являются вашими вторичными колонизаторами».

И вторая вещь – это вот каково быть российским сателлитом. Посмотрев, на все то, что происходит со всеми российскими сателлитами: Южная Осетия, Абхазия, Донбабве, Приднестровье - вот удивительная вещь: по-разному обращались страны со своими колониями, кстати, по-разному обращалась и России со своими колониями. И Советский Союз много своим колониям давал. Но сейчас у нас какая-то такая уникальная ситуация, когда страна, которая попала в орбиту нашего влияния, или территория, которая попала в орбиту нашего влияния, не может ожидать ничего, кроме беспримесного унижения, и беспримесного дерьма, и ничем как бы не компенсируемого. Вот просто будет сделано все, чтобы жители этой страны чувствовали себя как можно хуже. И люди, которые это делают, искренне полагают, что это увеличивает величие России.