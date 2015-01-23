СССР с Азербайджаном путают не все карабахские депутаты

23 января 2015

Заявление по поводу погромов армян в Баку 25 лет назад, распространенное депутатскими группами и фракциями парламента Карабаха, является попыткой фальсификации истории. Подобное мнение в интервью ереванскому изданию Lragir.am высказал член Национального собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), кавалер ордена “Боевой крест” Ваан Бадасян. Он является одним из двух депутатов, не подписавшихся под заявлением. Второй - “Герой Арцаха”, единственный соперник действующего президента НКР на последних выборах Виталий Баласанян.

В заявлении карабахского парламента, помимо прочего, было сказано: “Террор на государственном уровне продолжался и в Нагорном Карабахе, где в отношении преобладающего армянского населения правящая элита Азербайджана в апреле-августе 1991 года проводила военную операцию “Кольцо”. По ее результатам погибали невинные люди, были сожжены и уничтожены 24 армянских села, население которых было насильно депортировано".

Депутат Бадасян указывает на тот факт, что операцию “Кольцо” проводило не руководство Азербайджана: “Я, как и большая часть населения, были свидетелями действий советских войск, вооруженных вертолетами и танками. Насильную депортацию осуществляли советские внутренние войска. Мы все это помним. А мародерничали азербайджанские бандформирования”.

Парламентарий призвал коллег воздержаться от подобных заявлений, так как они “дестабилизируют обстановку и могут нанести большой ущерб самоопределению Арцаха и независимости Армении”.

Бадасян связывает распространение заявления с серией уличных протестов после убийства семьи Аветисянов в Гюмри, в котором обвиняется не выдаваемый местным властям солдат российской военной базы. Таким образом, по мнению карабахского политика, его коллеги пытаются угодить руководству Российской Федерации, позиция которой по данному делу свелась к отрицанию суверенитета Армении. “Беспомощный режим Республики Армения проигнорировал это, и к ним на помощь пришли депутатские группы и фракции парламента НКР”.

Фальсификация истории в угоду России, по словам Бадасяна, была осуществлена за счет чести и достоинства собственного народа и его суверенитета.

На ближайшем заседании Национального собрания депутат намерен поднять данный вопрос и призвать коллег оставаться преданными национальному самоопределению, памяти, воздерживаться от подобных инициатив.

фото Яромира Штетина с сайта noevkovcheg.ru