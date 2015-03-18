Россия списала долги Казахстану, Бенину, Лаосу, но не Армении
«До сих пор Россия не уступила Армении ни цента, между тем, 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор, которым страна списала Киргизии долг в размере почти $190 миллионов», - пишет корреспондент газеты «Айкакан жаманак» Айк Геворгян. Казахстан задолжал России $500 миллионов, остаток долга будет уплачиваться киргизской стороной до 15 марта 2016 года, после чего (в ближайшие 20 лет) проценты на остаток не будут начисляться и выплачиваться.
Автор статьи отмечает, что к Армении такого подхода нет даже в случае, когда Россия амнистирует долги в размере нескольких миллиардов долларов Сирии, Алжиру, Бенину, Мали, Северной Корее, Монголии, Кубе, Йемену, Танзании, Чаду, Лаосу, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Никарагуа, Афганистану.
«Взамен на долг Армении всего в $110 млн. Россия получила по сделке «Имущество вместо долга» несколько предприятий, за долг в размере $24 млн. получила Каскад ГЭС «Севан Раздан». Для погашения взятого у РФ кредита в $500 миллионов с процентной ставкой 3.5 в 2013 году Армения взяла кредит в размере $700 млн. под залог евробондами со ставкой 6.5%. А значительная часть расходов российской военной базы лежит на Армении, которая тратит колоссальные суммы», - в частности, пишет «АЖ».