Азербайджанцы проводят инженерные работы на границе с Арменией - газета

17 апреля 2015

В эти дни ВС Азербайджана проводят инженерные работы на границе с Арменией. Пару дней назад корреспондент газеты «Айкакан жаманак» зафиксировал, что бульдозер противника строит высокие земляные укрепления непосредственно по периметру собственных окопов на армяно-карабахской линии соприкосновения - на отрезке Ерасх-Садарак.

Из Иджеванского региона Тавушской области изданию сообщили, что схожие работы проводятся и на участке Каян-Казах, как и в Ерасхе, так и в этом случае, на армянской стороне можно расслышать работу тяжелой техники.

«Вчера в соцсети «Фейбук» появились записи о том, что азербайджанцы также укрепляют позиции и на границе с Ноемберянским регионом», - заключило издание.