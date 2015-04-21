«Я сторонник некоторой дискриминации» - представитель Армении в ПАСЕ

21 апреля 2015

Председатель партии «Процветающая Армения», депутат Наира Зограбян в Парламентской Ассамблее Совета Европы всегда призывает голосовать против проектов, направленных на защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом сайта LGBTnews.am.

Журналист поинтересовался об отношении депутата к представителям сообщества и мнении об их правах.

«Тут я, наверно, удивлю вас немного, потому что, будучи председателем Комиссии по вопросам европейской интеграции, я стараюсь держаться подальше от подобных вопросов. Как многие мои коллеги, я не предлагаю, скажем, сжигать их на костре или изолировать от общества, но я просто признаю, что чем больше наше общество будет воздерживаться от такого извращения, тем лучше нам удастся сохранить морально-этнический образ нашей нации. Для меня все это абсолютно неприемлемо», - заявила Зограбян.

По словам представительницы второй по величине парламентской фракции, в ПАСЕ она всегда голосовала против инициатив, в основе которых лежала защита ЛГБТ-людей.

«У них много сторонников в ПАСЕ, и практически не бывает сессии без проекта, защищающего их интересы. Я всегда говорю, высказываюсь и призываю голосовать против, так как то, что они делают, против законов Божьих. И я призываю не идти против законов Божьих и природы. Мне известно, что в какой-то период Всемирная организация здравоохранения сочла эти явления генетическим заболеванием, в какой-то период – психическим отклонением, затем исключила из списка болезней, но в любом случае в ПАСЕ я всегда буду голосовать против инициатив, защищающих интересы людей такого типа.

Я неоднократно высказывала свое отношение в интервью, за что даже в Совете Европе ко мне относятся подчеркнуто отрицательно именно потому, что я являюсь сторонником некоторой дискриминации, но в высказывании своей точки зрения это мне совершенно не мешает. Да, я считаю, что мы любой ценой должны не допустить того, чтобы этот тип распространился среди нас. Я не говорю об их изоляции, но чем дальше мы будем и чем лучше сумеем бороться, чтобы в нашей стране не распространялось подобное извращение, тем лучше. Сама я, в пределах своих возможностей, делаю все, повторяю, чтобы можно было не допустить распространения в Армении этих метастазов», - заявила политик.

При этом Зограбян признает, что с точки зрения прав человека ЛГБТ-лица должны быть наделены теми же правами, что любой гражданин Армении.

«Но, повторяю, мое отношение к ним – негативное, измениться оно не может, потому что я знаю, что есть закон природы, Божий закон, заповеди, и тех, кто пойдет против Божьих заповедей, постигнет Божья кара», - в частности, заявила депутат.