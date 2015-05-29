Почему «Электросети Армении» арендуют особняк за $2300 в месяц

29 мая 2015

Один из арендованных компанией «Электрические сети Армении» (принадлежит российской Интер РАО ЕЭС) особняков площадью 160 кв.м. расположен в ереванском административном районе Арабкир. ЭСА платит за него 1 миллион 110 тысяч драмов ежемесячно, и эта сумма полностью включена в тариф на электроэнергию, пишет газета «Айкакан жаманак».

«Стоит ли ежемесячно платить за этот особняк более $2 тысяч 300? При изучении опубликованных Государственным кадастром официальных данных становится ясно, что этот дом стоит порядка 60 миллионов драмов. Выплачивая каждый месяц 1.110 миллионов, примерно спустя 4.5 года «Электрическими сетями Армении» будет выплачена вся стоимость особняка. Но выплатив всю стоимость, ЭСА вернет ее собственнику. Только этот подсчет показывает, что компания просто пускает по ветру колоссальные суммы. Чтобы составить приблизительное представление о том, какие средства распыляет ЭСА, отметим, что согласно заявке, представленной в Комиссию по регулированию общественных услуг, у «Электросетей Армении» 3300 договоров об аренде недвижимого имущества. Только пример особняка показывает, что все заключенные компанией договоры об аренде недвижимого имущества подлежат проверке. И не только ради того, чтобы выяснить, соответствует ли размер платы рыночным ценам. В первую очередь, нужно выяснить, для чего ЭСА нужен данный особняк или квартира, насколько это необходимо для ее деятельности. Почему за аренду того или иного особняка должен платить потребитель? Почему мы, потребители, должны оплачивать квартиры руководителей или рядовых сотрудников «Электрических сетей Армении»? Ведь наши работодатели не платят за наши квартиры?», - заключила «АЖ».