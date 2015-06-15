Армянских педиатров признали виновными в смерти ребенка и амнистировали

15 июня 2015

Педиатры медцентра «Арабкир» Лилит Варданян и Зарине Айвазян признаны виновными в неисполнении или недолжном исполнении профессиональных обязанностей, что послужило причиной смерти 2-летней Лии Мисакян. Врачи приговорены к 2 и 2.5 годам заключения, соответственно.

Суд общей юрисдикции постановил применить к врачам амнистию, объявленную в 2013 году. Таким образом, Варданян и Айвазян останутся на свободе, так как ранее в качестве меры пресечения в отношении врачей была избрана подписка о невыезде. Как из зала суда сообщает наблюдатель Хельсинкской ассоциации Арман Везирян, адвокат Лилит Варданян заявил, что после получения материалов дела и ознакомления с ними они намерены обжаловать вердикт.

Ребенка доставили в больницу 30 декабря 2011 года, 2 января Лия скончалась от пневмонии. Пострадавшая сторона утверждала, что смерть наступила в результате врачебной ошибки, между тем, защита уверена, что врачи действовали верно. По словам адвоката, «впоследствии у ребенка началась молниеносная пневмония».