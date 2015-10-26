Кризис спровоцировал перераспределение средств во власти Азербайджана

26 октября 2015

Накануне парламентских выборов политическую сцену Азербайджана трясет весьма чувствительно. Не успела закончиться волна скандалов с мидовцами-перебежчиками, как под удар попало второе ведомство – силовое. После недавнего увольнения азербайджанского министра национальной безопасности Эльдара Махмудова головы покатились с грохотом. Позавчера постов лишились генерал-майор Субахир Гурбанов, работающий в главном управлении по борьбе с транснациональной экономической преступностью, начальники ГУ генерал-майоры Тарверди Мамедов и Парвиз Сафаров, а также командир военной части генерал-майор Вугар Аллахгулиев. Вместе с ними от занимаемых должностей были освобождены начальник управления аэропортов МНБ и замначальника управления кадров. Они обвиняются в превышении служебных полномочий. Итак, семерых чиновников арестовали. Об этом корреспондент “Эхо Кавказа” поговорил с бывшим послом Организации исламского сотрудничества в Евросоюзе Арифом Мамедовым.

- Очень многие высокопоставленные лица, используя свое положение, взяли огромные деньги в Международном банке Азербайджана. По разным оценкам из банка исчезло более двух миллиардов, и не могут найти концы. Олигархи и министры не могут эти деньги вернуть... Все это говорит о реальном кризисе. Кроме того, само собой, все происходящее является частью внутривластной борьбы, войны компроматов, и я думаю, что это и является причиной всего. Сейчас все шишки летят на эти два министерства, но всем понятно, что то, что происходило в Министерстве национальной безопасности, происходит и в других министерствах: та же коррупция, то же казнокрадство, то же издевательство над людьми, и то, что происходит в Министерстве национальной безопасности, является отражением общего системного кризиса власти в Азербайджане...

...Когда у нас были большие деньги от нефти и газа, это все как бы не чувствовалось – люди более или менее зарабатывали, а сегодня казна пуста. Население должно банкам более двух миллиардов, и люди неспособны возвращать долги, потому что национальная валюта девальвирована, и страна перешла в период кризиса. Сегодня власть не хочет признавать то, что кризис существует. То есть, они говорят о каком-то экономическом развитии, о том, что весь мир фактически разлагается, а Азербайджан – развивается, но всем видно, что даже государственная нефтяная компания, которая является флагманом нашей экономики, должна государству огромную сумму; другие государственные органы, крупные энергетические компании, такие как Azerbaijan Energy и т.д., являются должниками. К сожалению, на сегодняшний день попытки снять или посадить кого-то не решают проблем кризиса. Кризис можно решить, если будут проведены реальные реформы, то есть эти половинчатые реформы, которые они пытаются изображать, ни к чему хорошему не приведут.

В регионах растет социальная напряженность. Мы видим, что уже был разгон религиозных деятелей во время пятничного намаза. Идет противостояние, власть должна реально проводить серьезные реформы, а не заниматься запугиванием народа или тех же министров – сегодня народ запуган, олигархи напуганы, когда сажают человека, то сажают и членов его семьи, запугивают детей, жен и т.д., то есть, в стране идет жесткая непонятная репрессия, а эта репрессия ни к чему хорошему не приведет, потому что народ уже не тот. Чаша терпения народа уже переполнена, и люди начинают очень жестко критиковать власть. Если посмотреть социальные медиа 5-6 месяцев назад и сегодня, увидите, что сегодня уже людей, которые положительно отзываются о власти, нет.

Через две недели у нас выборы, нет предвыборной атмосферы. Раньше хотя бы давали время для кандидатов на общественном телевидении, а теперь - нет. Если не будет сформирован нормальный, признанный парламент - законодательный орган страны, то о каких можно говорить реформах, если нормальные кандидаты не могут быть выдвинуты? То есть, фактически у нас идет не предвыборная кампания, а кампания по назначению. Я считаю, что сегодня можно просто давать указы о назначении тех-то и тех-то депутатами парламента, и ничего не изменится. Фактически идет не предвыборная кампания, а согласование списков: у этого министра были эти люди, эти убираются и назначаются какие-то другие. Этим, конечно же, пользуются внутривластные структуры, которые пользуются ослаблением одного клана, и за счет этого усиливается другой клан...

- Ариф, я понимаю, репрессии... олигархов запугали... Но если мы видим, что убирают такого крупного, мощного силовика, который вокруг себя собирал тоже влиятельных людей, – это означает, что он не просто проворовался или что-то не доложил в “общак”, а то, что он готовил бунт против властей, или это не так?

- Я думаю, что никакого реального бунта там не было, потому что в этой команде все жестко контролируется. Фактически у нас и несиловые министерства уже являются силовыми, то есть известно, что в МВД есть отдел по борьбе с бандитизмом - тоже такой репрессивный аппарат. То есть, говорить о каком-то государственном перевороте - это все сказки. Здесь есть системный кризис. Это связано с тем, что, да, была большая бизнес-империя, клан министра, в который входили очень многие известные министры, другой клан фактически расправился с этим кланом, и за счет этого идет перераспределение средств в стране. Они привыкли зарабатывать в месяц, предположим, столько-то, а сейчас этих денег уже нет. Цена на нефть упала больше чем в два раза, инвесторы фактически уже покидают страну, в нефтяном секторе уже кроме BP никого не осталось, и другие малые и средние предприятия закрываются, бутики закрываются... Все, что ни делается, только усугубляет развал этой власти и увеличивает пропасть, в которую мы катимся.

интервью полностью – на “Эхо Кавказа”