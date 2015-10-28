Начальник колонии пытался задушить гражданина Армении

28 октября 2015

Пожизненно осужденный гражданин Армении Мераби Суслов (Алоян) в письме адвокату рассказал как избежал смерти от рук начальника Бердичевской колонии и его заместителя. Арестант уверен, что у администрации не было причин убивать его, кроме как по заказу потерпевших по уголовному делу. Ранее Суслову было отказано в экстрадиции из Украины, где он в 2011 году был арестован, а в 2013-м приговорен к пожизненному заключению по обвинению в тройном убийстве в торговом центре «4room» в 2009 году.

В письме адвокату Виктору Колбанцеву Мераби Суслов пишет, что 5 октября примерно в 16:30 его завели в медчасть, где за столом сидел начальник колонии Александр Дороболюк:

- Он пригласил меня сесть на стул. В этот момент зашел замначальника режима, бывший начальник нашего отряда Гончарук А.Н. и стал надевать наручники сзади. Я спросил начальника колонии, почему на меня надевают наручники, поскольку уже почти год, как в отношении меня этого уже не делают. Дороболюк мне ответил, что я эмоциональный, и сейчас он покажет мне некое заявление, чтобы я не нервничал. Он положил мне на колени некую бумагу. Когда я опустил голову, внезапно почувствовал удар сзади по голове. Очнулся на кушетке и осознав, что меня душат подушкой, стал сопротивляться, выворачивать голову. Гончарук зажимал мне лицо, а Дороболюк всем телом полулежа держал мои ноги. Я почувствовал, что теряю сознание, уперся ногами в решетку, повернул лицо в сторону окна и крикнул “помогите!”. Дороболюк сказал: “давай быстрей, услышат”, Гончарук стал давить сильнее, пытаясь второй рукой закрыть мне рот. Я со всей силы укусил его за палец, давление ослабло, я вновь повернул голову и успел два раза прокричать “помогите!”. Дороболюк сказал: “сука, услышат, давай, что ты делаешь?”. Я стал еще сильнее вырываться, повернулся лицом вниз, уперся лбом о кушетку. Меня били по голове и коленом в бок. Я громко три раза позвал на помощь и услышал, что заключенные стали сильно стучать в двери и кричать “что случилось?”. Дороболюк сказал “все-все, уже шум, блять!” и вышел из комнаты. Гончарук вновь стал бить меня по голове и шее. Затем вернулся Дороболюк, подошел и что-то шепнул Гончаруку. Я расслышал лишь “все, не получится”. Гончарук продолжил бить меня, я говорил “как можно такое”, “за что?”. Дороболюк сказал Гончаруку, чтобы тот вышел и обратился ко мне: “как будем дальше жить?”. Затем меня увели в камеру.

Суслов также пишет, что время для нападения было выбрано так, чтобы инсценировать смерть от сердечного приступа в момент, когда он якобы вышел на телефонный звонок. “Мотива убивать меня у администрации не было, кроме как по желанию потерпевших по уголовному делу, где меня необосновано обвинили”, - отметил арестант.

Адвокаты пожизненно осужденного 1,5 года тщетно добиваются перевода Суслова из бердичевской колонии в другое учреждение пенитенциарной системы. На пресс-конференции в Киеве адвокат Виктор Колбанцев заявил: “У меня такое впечатление, что его хотят убить за то, что он разоблачил преступников - я имею в виду бывшего начальника милиции Одессы господина Макуху. До того, как Мераба чуть не убили, он подал заявление в СБУ относительно этого человека, что именно этот человек причастен к фальсификации его уголовного дела”.

Граждане Армении Давид Батикян и Мераби Суслов были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в убийстве совладельца торгового центра “4Room” Шабаба Алояна и двух охранявших его сотрудников милиции. По версии следствия, заказчиком преступления был Мераби Суслов, решивший убить Шабаба Алояна с целью завладения его долей акций “4Room”, а непосредственным исполнителем был Давид Батикян. Суслов приходится двоюродным братом супруги убитого Алояна. Еще один киллер, Ара Оганесян, погиб в ходе перестрелки с сотрудниками милиции. 8 ноября 2012 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил их к пожизненному заключению, а 22 апреля 2013 года Апелляционный суд Киевской области оставил приговор в силе.