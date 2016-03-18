Адвокат оправданных в Армении по скандальному делу призывает почаще обращаться в Евросуд

18 марта 2016

Адвокат Айк Алумян призывает почаще обращаться в Европейский суд по правам человека. Истина, если даже через 12 лет, устанавливается, говорит Алумян, комментируя вердикт ЕСПЧ по «Делу Матагиса».

17 марта Евросуд огласил вердикт по делу «Залян и другие против Республики Армения», признав нарушения третьей (Запрет пыток) и пятой (Право на свободу и личную неприкосновенность) статей Европейской конвенции о правах человека.

Согласно решению суда, правительство Армении должно выплатить компенсацию в размере 50 000 евро: 20 000 евро – Араику Заляну, по 15 000 – Мусе Серобяну и Размику Саргсяну.

Адвокат оправданных в рамках скандального дела Саргсяна, Серобяна и Араика Заляна Айк Алумян сообщил Pastinfo.am, что данный вердикт ЕСПЧ должен стать предупредительным сигналом и в рамках дела Будагянов: «При необходимости для восстановления справедливости по делам Будагянов мы будем бороться 12 лет, однажды ответят все виновные. Я призываю коллег использовать эту инстанцию. ЕСПЧ, действительно, эффективный суд, хоть для достижения результата и требуется длительное время. Судебная система Армении в неблагоприятном состоянии потому, что мы обращаемся в ЕСПЧ реже, чем стоит».

В 2005 году трое военнослужащих срочной службы были приговорены к 15 годам, а спустя год – к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 2 сослуживцев. В 2012-ом Кассационный суд оправдал военнослужащих. Они утверждают, что в ходе следствия к ним применяли насилие и оказывали давление, в результате чего Размик Саргсян признал виновным себя и двух сослуживцев.