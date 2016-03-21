Биография Сержа Саргсяна частично выдумана

21 марта 2016

Журналист Татул Акопян обнаружил неточности в официальной биографии главы правящей Республиканской партии Армении, президента Сержа Саргсяна. Статья опубликована на сайте Civilnet.am.

- В официальной биографии Сержа Саргсяна говорится, что он «в 1989-1993 годах руководил Комитетом сил самообороны Нагорно-Карабахской Республики». Взятая в кавычки часть спорна, если не сказать, что она не отражает действительность. Во-первых, в Арцахе никогда не было структуры «Комитет сил самообороны НКР». Нет документа, на котором было бы написано «Комитет сил самообороны НКР». В Арцахе была Армия самообороны, первым командиром которой стал Аркадий Карапетян, известный в народе как Дашнак Аго.

В конце 1991-ого в Арцахе прошли парламентские выборы, по результатам которых, председателем Верховного совета непризнанной страны был избран Артур Мкртчян из «Дашнакцутюн». Поста президента в Арцахе не было, поэтому Мкртчян был фактическим главой страны.

Это, несомненно, не могло удовлетворить избранного в Армении президентом Левона Тер-Петросяна. Он, имевший глубокие идеологические разногласия с «Дашнакцутюн», продвигал в Арцахе двух лидеров местной сети Армянского общенационального движения Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

В январе 1992 года сформировалось правительство Арцаха. В составе правительства первого премьера Олега Есаяна Сержа Саргсяна назначили руководителем Комитета обороны. Если под «Комитетом сил самообороны НКР» в официальной биографии Сержа Саргсяна имеется в виду данный пост, в таком случае занимал он его не в 1989-1993гг., а всего 7 месяцев – с января по август 1992г.

10 августа 1992 года в Арцахе распустили правительство, вместо него через несколько дней был создан местный Госкомитет обороны Арцаха, которым руководил Роберт Кочарян. В этом органе из 7 человек Серж Саргсян был назначен министром армии, а Самвел Бабаян – командиром армии. Всем известно, что фактическим командиром сил самообороны был Самвел Бабаян. Более того, отношения между Бабаяном и Саргсяном были не лучшие, и когда в августе 1993г. Левон Тер-Петросян пригласил Саргсяна в Армению на должность министра обороны, Саргсян прибыл не из Степанакерта, а из Москвы, где провел несколько месяцев.

Фразой «Комитет сил самообороны НКР» биографы Сержа Саргсяна предположительно имели в виду оборонительную систему Арцаха в целом, в составе которой был ряд командиров войск и политических деятелей, в том числе Серж Саргсян. После прибытия последнего в Армению руководитель системы в официальных документах значился как «министр обороны НКР» или «командир армии НК».

В официальной биографии Сержа Саргсяна говорится: «В 1979-1988гг. был заведующим отдела, вторым секретарем, первым секретарем Степанакертского горкома ЛКСМ, заведующим отдела пропаганды и агитации Степанакертского горкома компартии, инструктором отдела партийных организаций обкома НКАО, помощником первого секретаря обкома НКАО Генриха Погосяна».

Таким образом, до 1988 года Серж Саргсян был коммунистом. Согласно официальной биографии, был «членом Республиканской партии с 2006 года, с июля 2006 по ноябрь 2007 года – председателем Совета партии. В ноябре 2007 года избран Председателем РПА».

В официальной биографии не говорится ни слова о том, что Саргсян также был членом партии Армянское общенациональное движение. В ноябре 1989г., когда состоялся первый съезд АОД, Серж Саргсян был делегатом из Арцаха.

Фото с сайта президента Армении