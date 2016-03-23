Армянского архиепископа обвинили во Франции в насилии над несовершеннолетним - «АЖ»

23 марта 2016

Громкий скандал вокруг имени скончавшегося недавно 81-летнего архиепископа Давида Саакяна возник во Франции, пишет газета «Айкакан жаманак».

Как пишет французский leprogres.fr, в 2013 году на архиепископа поступила жалоба: его обвиняли в сексуальных посягательствах и изнасиловании, совершенных в 1990г. в Армянском монастыре в Иерусалиме, который в то время возглавлял высокопоставленный священнослужитель.

Пострадавшему, уроженцу Ливана Грайру было 13 лет. Он заверил, что был принужден к оральному сексу с архиепископом и подвергся другим видам сексуального насилия.

В 2015-ом архиепископу выдвинули обвинение и завели уголовное дело, отправленное в суд в 2016 году.

Грайр обвинил и двух других высокопоставленных священников из армянского монастыря в Иерусалиме, заявив, что подвергался сексуальному насилию с их стороны до 19 лет.