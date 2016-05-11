Правительство Армении увеличило госдолг на 173 миллиона долларов

11 мая 2016

$345 млн. 500 тысяч из займа, привлеченного правительством Армении в течение первых четырех месяцев 2016 года на расходы госбюджета, не были прибыльными, пишет газета «Жоховурд».

Официальные документы показали, что за отмеченный период кабинет министров увеличил госдолг на $173 миллиона и почти на $172 млн. сократил международные резервы Армении. Иными словам, для решения проблем госбюджета правительство, с одной стороны, взяло новые долги, с другой – потратило резервные средства, отложенные «на черный день».

«Если в подобной ситуации оказывается какая-либо семья или компания, без четкой перспективы увеличения прибыли, очевидно, что банкротство не только не за горами, а реально и ожидается в ближайшем будущем. Но от банкротства государства зависят судьбы сотен, тысяч, а иногда и миллионов людей», - отмечает издание.