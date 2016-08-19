Дело об убийстве семьи в Гюмри не раскрыто – правозащитник

19 августа 2016

Сложно поверить, что 12 января 2015 года российский военнослужащий Валерий Пермяков в одиночку проник в дом семьи Аветисянов в Гюмри и совершил убийство 7 человек. Об этом в беседе с Epress.am после судебного заседания по делу заявил отец убитой Араксии Аветисян Андраник Погосян (на фото слева), который является правопреемником пострадавшей.

По его словам, производство было абсурдным, истинное преступление не раскрыто, а дело замяли.

Представитель Погосяна, правозащитник Артур Сакунц (на фото справа) разделяет это мнение. В ходе судопроизводства, говорит он, отклонялись многочисленные ходатайства, следствие не учло ряда важнейших обстоятельств и можно с уверенностью сказать, что дело об убийстве не раскрыто. Правозащитник имеет основательные подозрения о том, что в день убийства Пермяков был не один, и, возможно, мишенью была не семья Аветисянов.

Раскрытию дела об убийстве 7 человек, добавил Сакунц, помешал также политический фактор: Пермяков является военнослужащим российской военной базы.

Вердикт по делу будет оглашен 23 августа. Военнослужащий Пермяков – единственный подозреваемый по делу.