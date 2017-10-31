За окном протест, а главный налоговик Армении отстаивает право сыновей на бизнес

31 октября 2017

Индивидуальные предприниматели, протестующие против нового налогового кодекса, своими манипуляциями пытаются уклониться от налогов. Oб этом в Национальном собрании в ответ на вопросы журналистов заявил председатель Комитета госдоходов Вардан Арутюнян. В это время у здания парламента проходила акция протеста работников рынков “Ариндж мол” и “Сурмалу”.

“Налоги платить будут все. Вы и сами (обращается к журналистам) должны стоять рядом с нами. Вместо того, чтобы поощрять тех, кто с помощью митингов пытается избежать налогов, объясните им, что налоги не платить нельзя,” - сказал чиновник․

По его словам, представители малого и среднего бизнеса просто не хотят показывать свой реальный денежный оборот. “Не все такие. Есть предприниматели, которые придерживаются закона, и мы благодарны этим людям. Но есть и те, кто, имея большие возможности и прикрываясь в кавычках неблагополучными или находящимися в плохом социальном положении слоями, подталкивает их на такие шаги,” - сказал он, подчеркнув, что не имеет ввиду главу фракции своего имени Гагика Царукяна, семье которого принадлежит “Ариндж мол”.

Журналисты напомнили: собравшиеся у парламента торговцы утверждают, что государство ищет налоговые злоупотребления в малом бизнесе, в то время как тень нужно искать в оптовой торговле. “В розничной больше. Борясь против теневой экономики в розничной торговле, мы сокращаем ее также в оптовой,” - ответил налоговик.

Арутюняна разозлили слова журналистов о том, что государственные чиновники и их дети делают бизнес и пользуются государственными льготами: “Кто сказал, что госслужащие не имеют права, родственники государственных чиновников не умеют права? Мои сыновья строят парники или сады. Они что, не имеют права жить в этой стране?”.