Члены партии Сержа Саргсяна проголосуют за оппозиционера (обновлено)

25 апреля 2018

22:15 Никол Пашинян о планах на 26 апреля

«Что мы делаем завтра? В 19:00 — митинг на Площади Республики.



С утра продолжаем забастовки, бойкот занятий и доводим до конца эту историю. Завтрашние действия начинаются в 12:00.

В 12:05 все автомобили прекратят движение на 20 минут.

Я сам завтра начну шествие от Ламбада до проспекта Комитаса».

22:10 Пашинян о полиции и Республиканской партии Армении

«Сегодняшние заявления начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна означают, что они отказываются выполнять какие-либо приказы Карена Карапетяна.



У Карена Карапетяна нет никаких полномочий давать приказы какой-либо силовой структуре. У меня и то больше оснований для этого.

Если вдруг будет сделана попытка выдвинуть на должность премьер-министра кандидата РПА, народ заблокирует Национальное собрание, правительство и все правительственные здания.

Предупреждаю Карена Карапетяна, чтобы с этого момента он не смел ступать в какое-либо правительственное здание».

22:00 Никол Пашинян о выборах премьера:

«Мы не говорим, что выборы премьер-министра должны проходить на площади. Мы говорим: вот площадь, и у народа Армении есть кандидат в премьеры, и парламентские фракции должны считаться с этой политической реальностью, путем консенсуса выдвинуть этого кандидата. Голосованием фракции, как говорится в Конституции Республики Армения и регламенте Национального собрания, изберут кандидата премьером. Я рад, что в этом направлении совершены конкретные шаги, что вселяет в нас надежду, что этот сценарий, в конце концов, реализуется. Сегодня «Дашнакцутюн» заявила о выходе из коалиции с республиканцами».



Пашинян рассказал, что к нему подошли депутаты от партии Сержа Саргсяна и официально заявили, что готовы голосовать за народного кандидата. «Блок «Царукян» заявил о поддержке народному движению. И, как я уже сказал, множество депутатов-республиканцев, учитывая политическую ситуацию, выразили готовность голосовать в пользу кандидата от народа. Следовательно, все наши действия умещаются в рамках Конституции, закона Армении и регламента Национального собрания», - заявил оппозиционер.

Выступление лидера движения, депутата от блока «Выход» Никола Пашиняна:

«Кто-то считает, что народ настолько удивлен и удовлетворен отставкой Сержа Саргсяна, что после вчерашнего праздника позабыл, ради чего мы собрались. Карен Карапетян, и.о. вице-премьера, надеялся, что 25 апреля, после церемоний 24 апреля, люди больше не выйдут на улицу. Но то, что сегодня произошло, делает очевидным одно: Карену Карапетяну остается безоговорочно и без предварительных условий признать победу провозглашенной нами бархатной ненасильственной народной революции и не предъявлять никаких претензий на власть. Мы требуем однозначной и безоговорочной капитуляции Республиканской партии перед народом».

По поводу слухов об отставке Карапетяна и их опровержения:

«Все это нужно рассматривать только и только с точки зрения законодательства Республики Армения. В тот момент, когда действующий премьер Серж Саргсян подает в отставку, вместе с ним в отставку уходит все правительство. И на сегодняшний день в правительстве нет действующего чиновника, все члены правительства в отставке, в данный момент в Республике Армения правительства нет. Карен Карапетян провозгласил себя временным исполняющим обязанности премьера. Сегодня юристы, проанализировав законодательство, зафиксировали, что в случае отставки премьера и.о. премьера быть не может. Следовательно, Карен Карапетян — не исполняющий обязанности премьер-министра, а и.о. первого вице-премьера, и пусть он не смеет наделять себя полномочиями главы правительства, это можно рассматривать даже как уголовное преступление.



Сегодня Карен Карапетян, считая себя и.о. премьер-министра, пригласил силовиков и заявил о необходимости ввести режим чрезвычайного положения. Я удивляюсь логике этого человека. Значит, последние 25 лет Серж Саргсян был в Армении министром внутренних дел, безопасности, обороны... Значит, Карен Карапетян, Серж Саргсян не додумался до введения чрезвычайного положения? Я официально заявляю: Карен Карапетян, ты не можешь ввести режив чрезвычайного положения, так как даже если ты подпишешь соответствующий документ, мы отменим это решение. Если хочешь, испытай счастье».

Ходят слухи, что Карен Карапетян решил свои вопросы через Москву и станет премьером Армении. Я призываю не распространять подобную провокационную информацию, так как сегодня я встретился с официальными представителями Москвы и получил заверения, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении.

Есть некоторые бизнесмены, которые считают себя соратниками Карена Карапетяна, и пытаются выдать свою точку зрения за мнение Москвы. Я хочу обратиться к этим людям. Учтите: Республика Армения — не центр торговли, выставленный в аренду.

Отдавайте в аренду свои территории, делайте свой бизнес в Москве, там будут защищены все ваши законные права...

Советую Карену Карапетяну и его команде прекратить ложную пропаганду. Как несколько дней назад я заявил, что у Сержа Саргсяна нет власти в Республике Армения, так со всей ответственностью я заявляю сегодня: правительство Карена Карапетяна не имеет в республике никакой власти».

21:30 Депутат от оппозиционного блока «Выход» Арарат Мирзоян напомнил, что когда два дня назад он вместе с соратниками находился в Месте содержания заключенных, их посетил бывший на тот момент вице-премьером Карен Карапетян.

«Мы договорились, что Серж Саргсян должен подать в отставку в течение двух часов, это произошло, договорились что 24 апреля будет 24 апреля, так и случилось, и договорились, что утром 25 апреля мы должны встретиться для переговоров. И через несколько часов мы представили ему наш состав — Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян. И предложили, чтобы с их стороны тоже было трое, но Карен Карапетян отказался и вышел их переговоров. Карен Карапетян хотел явиться на переговоры один, почему? Во-первых, он хочет показать, что якобы пользуется поддержкой республиканцев, является их лидером, он хотел показать им, что он — единственный человек, с кем мы хотим говорить. Он хотел показать миру, что он — единственный, кто может контролировать ситуацию. Очевидно, что ни один из этих пунктов не соответствует действительности».

По его словам, Карапетян пользуется поддержкой только небольшой части РПА. «Все другие фракции Национального собрания поддержали движение и фактически выразили поддержку кандидату от народа».

20:20 Зара Батоян, член фракции «Елк» («Выход») в Совете старейшин Еревана: «51% населения Армении — женщины, которые участвовали в этой революции, которые возглавляли эти группы, я благодарна всем вам. Мы, женщины, и в будущем должны участвовать в принятии всех решений. Мы должны строить демократическую страну, мы должны закрепить мир в нашей стране, чтобы добиться мира и в Арцахе, так как это уже очень близко. Девочки и женщины, вы же помните, что сегодня в 23:00 мы будем бить в наши кастрюли, чтобы распрощаться с Кареном Сержа , с Эдо Сержа , Арменом Сержа , со всеми, считающими себя детьми Сержа».

19:55 На стартовавшем в центре Еревана митинге выступил член оппозиционной партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян.

«То, что мы делали в течение последних дней, - историческое событие. Сначала мы избавились от отчаяния и атмосферы удушья, потом мы исключили насилие как политический инструмент. Потом мы отвергли Сержа. И сегодня мы окончательно отвергли фальш и ложь, не позволили тем, кто хочет воспользоваться ситуацией, украсть нашу победу. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у Республиканской партии больше нет власти в Армении. Отныне власть в Армении принадлежит народу и это необратимо.

Дорогой народ, настало время, чтобы мы вместе с вами приняли наше первое самое важное решение, как то: кого эта площадь и преобладающее большинство граждан Республики Армения уполномочит на пост премьера, составление правительства, проведение реформ .

Официально заявляю, что в ближайшие дни Национальное собрание выберет премьер-министра и кандидатом народа будет Никол Пашинян. Парламент выберет нового премьера в соответствии со следующей процедурой: фракции должны выдвинуть кандидатов, и мы — народ Республики Армения — надеемся, что все они придут к консенсусу в вопросе кандидата и выберут его — Никола Пашиняна».

19:35 Посольство США в Армении опровергло слова посла Ричарда Миллза, распространенные ранее армянским правительством: «Аппарат исполняющего обязанности премьер-министра и посольство США с сожалением отмечают, что приписываемые Миллзу слова в распространенном сегодня сообщении пресс-службы правительства — неверный перевод позиции американского правительства и комментариев посла. Как ранее было отмечено посольством США, право народа Армении на мирные собрания и свободу самовыражения гарантируется Конституцией Армении. Мы уверены, что эти права нужно уважать в полной мере, и формирование нового правительства должно стать результатом добросовестных переговоров».

Ранее на официальном сайте правительства Армении сообщалось, что Миллз, в частности, сказал: «Я понимаю, что эти действия гражданского неповиновения являются нарушением закона, и правительство обязано обеспечить общественный порядок и безопасность на максимально высоком уровне. Уверен, что путь к демократии или ее укреплению заключается не в избрании кандидата в премьеры на улице, во время демонстрации».

Через час это сообщение было удалено с официального сайта правительства.

19:20 На Площади Республики снова собрались десятки тысяч человек. Ранее в соцсетях появились сообщения об отставке исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна, которые, однако, позже опровергли. Участники митинга ждут официального заявления и выступления лидера протестов, депутата Никола Пашиняна.

«Да здравствует революция любви и солидарности»

15:50 Около полудня 25 апреля на перекрестке Пушкина-Парпеци в Ереване из автомобиля «Toyota» вышел мужчина и стал избивать водителя такси за то, что тот сигналил. Напомним, что в эти дни продолжается акция «Против Сержа? Посигналь», в ходе которой автомобилисты по всей стране сигналят в знак протеста против премьерства Сержа Саргсяна, который уже покинул этот пост, а теперь и против возглавляемой им Республиканской партии Армении.

контрольно-пропускной пункт Баграташен





Из «Фейсбук»-а: «Ребята из Чаренцавана сообщили, что несколько тысяч человек идет в сторону Еревана по севанской магистрали. Тысячи мартунийцев уже добрались до Севана»

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи получил сообщение о том, что присланные сельским главой Карчахбюра (Гегаркуникская область), избили перекрывших дорогу 14 несовершеннолетних.

Тысячи людей вышли на улицы Гюмри

14:36 В поддержку молодежи Центр креативных технологий «Тумо» закроется до 2 мая. Апрельские лекции перенесены на май, чтобы учащиеся имели возможность продолжить свое образование без отсутствий, отмечается в официальном сообщении.

14:35 Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил в беседе с журналистами, что представляемая им сила выдвинет своего кандидата на должность премьера после диалога с политическими силами. «Мы призвали президента Армении, чтобы он обратился к политическим силам по вопросу диалога. Когда этот диалог состоится, мы примем решение. РПА едина», - в частности, заявил Багдасарян.

14:25 Группа молодых людей проникла в супермаркет «Ереван Сити» в районе Эребуни и призывает сотрудников к забастовке. «Забастовка!», «Устранить Лфикноц!», - скандировали они. Самвел Алексанян, депутат, член Республиканской партии, владелец сети супермаркетов «Ереван-Сити», монополист в некоторых сферах импорта, в частности, сахарного песка. Прозвище Лфик, по слухам, получил, так как в начале предпринимательской карьеры занимался продажей бюстгальтеров.



14:15 К зданию бывшего офиса президента Армении на проспекте Баграмяна принесли плакаты с призывом «Никол, иди на работу». В настоящее время данный офис считается резиденцией премьер-министра, на эту должность сотни тысяч участников протестов по всей стране прочат оппозиционера Никола Пашиняна.

14:05 Школа общины Кохб Тавушской области Армении поддержали демонстрантов Бердавана, они вместе движутся к границе Армения-Грузия, чтобы блокировать КПП Баграташен.





Персонал Центральной библиотеки Ванадзора поддержал шествие под лозунгом «Отвергни Республиканскую партию Армении». Напомним, что 8 библиотек закрылись в прошлом году с целью экономии бюджета города. Шествие отправится к фабрике «Глория», руководство которого, по некоторым данным, закрыло двери на ключ. Демонстранты перекрыли автомагистраль Ванадзор-Алаверди. Три дня назад большинство сотрудников фабрики поддержали протесты и объявили забастовку.

13:35 Автомагистраль Ереван-Мегри блокирована на отрезке Вайка, с места сообщает корреспондент Epress.am.

13:15 Поставка электроэнергии прекращена в нескольких районах Еревана, в частности, во втором и четвертом массивах Нор-Норка, а также в городе Ванадзор. На вопрос, связано ли это с протестами в Армении и пытаются ли таким образом лишить людей возможности получать информацию, Электросети Армении ответили: «Нет, мы независимая структура».

«Электрические сети Армении» принадлежат российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, близкому с бывшим менеджером «Газпрома», республиканцем Кареном Карапетяном, подавшем заявку на захват власти после отставки Сержа Саргсяна с поста премьера.

шествие в Ереване проходит мимо полка патрульно-постовой службы





Карен Арутюнян: «Все указывает на то, что крупные бизнес-игроки, которых кто-то любит, кто-то — нет, вместе пытаются перегруппироваться против народа (соболезную любителям Рубена Варданяна). Как всегда во всех ситуациях. Цель — не допустить самостоятельности политической власти. В этом случае Республиканская партия, Карен Карапетян не столь важны, новой опорой может стать «Процветающая Армения» или какой-нибудь новый фейк. В Украине, к примеру, это отлично получилось. Но в Армении совершенно иная ситуация, и это можно предотвратить, так как движение самостоятельно, оно опирается на народ, воздействие факторов других сил очень невелико. Просто нужно не поддаваться на добрую улыбку условного Рубена Варданяна».

Сотни жителей второго по величине армянского города Гюмри проводят шествие. Бойкот занятий объявили студенты всех вузов и присоединились к участникам шествия. Среди протестующих — сотрудники медучреждений.

12:45 Шествие движется по проспекту Тиграна Меца, скандируя «Отвергни Карена Сержа» Есть данные о том, что люди направляются в административный район Эребуни, где одним из самых известных наделенных неформальной властью является бывший депутат, толстосум Мгер Седракян, известный по прозвищу Тохмахский Мгер. Члены его семьи и обслуживающие их на протяжении лет терроризируют местных, завладев общественным имуществом и бизнесом. Три дня назад в этой районе, в условиях присутствия и бездействия полиции десятки людей в масках атаковали мирных демонстрантов с камнями в руках. Они избили нескольких участников протеста и сбежали, охраняемые стражами правопорядка.

Здесь силовики выкрали Пашиняна и его однопартийцев, пытаясь реализовать угрозы, озвученные ранее еще не покинувшим пост новоиспеченным премьером Сержем Саргсяном.

12:15 В ходе шествия, проходящего в эти минуты в армянской столице, оппозиционер Никол Пашинян заявил: «Мы трубем от Республиканской партии отказа от власти в целом. Власть принадлежит только и только народу. И все республиканцы должны признать победу народа. РПА, уходи!».

Акция скандирует «Отвергни Карена Сержа». Отметим, что после отставки Сержа Саргсяна исполняющим обязанности премьера стал экс-премьер, член РПА, бывший менеджер «Газпрома» Карен Карапетян.

Проходя мимо главного офиса Республиканской партии, участники акции говорили «Как голосовать за Никола, здесь «Искандер».

Из Ванадзора «#Карен, ну-ка в сторону #Отвергни РПА»



12:00 В Ванадзоре, в центре Лорийской области Армении, около 500 человек перекрыли центральные улицы города, переполнена и площадь. Каждую минуту к ним присоединяются новые участники протестов. Студенты госуниверситета бойкотируют занятия. Они движутся шествием по улицам города и призывают присоединяться.

https://www.facebook.com/elvira.meliksetyan/videos/1980364385310015/?hc_location=ufi

11:34 Перекрыта межгосударственная дорога Ереван-Иджеван-Тбилиси. Один из участников акции неповиновения сообщил Epress.am, что к ним присоединились сотни граждан, в том числе школьников. Полиция не вмешивается: «Ну, они практически на нашей стороне».

https://www.facebook.com/elvira.meliksetyan/posts/1980325841980536?hc_location=ufi

Фото из Иджевана

11:32 Большое скопление техники и войск полиции скопились в центре Еревана. В частности, у здания Республиканской партии на улице Мелика Адамяна и неподалеку от площади Шаумяна.

Республиканцы снова угрожают

Экс-премьер, член РПА, бывший менеджер «Газпрома», исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян против исполнения второго требования оппозиционера Никола Пашиняна, согласно которому, парламент должен выбрать премьером кандидата народа до проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил на пресс-конференции утром 25 апреля.

«Что за кандидат народа? Ну-ка объясните. Мне неизвестно ни одной страны, где избирается кандидат народа вот так , для этого существуют выборы. Там собрались граждане, которые недовольны. Эти граждане хотят Никола Пашиняна, другие хотят другого кандидата. Предлагаю провести внеочередные выборы, и если они победят, тогда — да. Но мы не можем действовать субъективно», - заявил Карапетян.

Он призвал политические силы сесть за стол переговоров, а фракции «Выход», членом которой является Пашинян, выдвинуть своего кандидата, не навязывая идеи о том, чтобы у парламентского большинства — Республиканской партии — не было кандидата.

«В 2017-ом у нас были выборы, все мы зафиксировали, что они были лучше. Мы разработали Конституцию, законы и выйти с этого поля не можем. Мы отправляем миру плохие сигналы. Кроме того, мы попадаем в катаклизм, мы можем быть субъективны при оценке того, кто являестя избранником народа. К чему мы стремимся? К диктатуре?», - заявил Карапетян.

Представитель партии, владеющей всеми рычагами власти на всех уровнях, предупредил, что если так будет продолжаться, «у нас будут экономические проблемы, не будет туристов, инвесторов».

11:15 В разных районах Еревана перекрываются улицы, возобновились забастовки и бойкот занятий. Корреспондент Epress.am сообщает, что несколько тысяч молодых людей находятся на так называемом ковре центральной Площади Республики Еревана, они парализовали уличное движение, остановив ряд автомобилей. Центральная улица Амиряна перекрыта.

10:00 Армянский оппозиционер Никол Пашинян через «Фейсбук» призвал возобновить действия гражданского неповиновения. «Очевидно, что Республиканская партия и исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян считают, что граждане Армении и армянский народ полностью удовлетворены отставкой Сержа Саргсяна, и теперь время подумать о воспроизводстве Республиканской партии.

Так сказать, за дымовой завесой отставки Сержа Саргсяна обеспечить дальнейшее правление РПА.



В этой ситуации мы должны четко представить свои позиции. Четко констатировать, что подобный сценарий событий не может входить в планы революции».

Напомним, что намеченная на 25 апреля встреча Пашиняна с и.о. премьера была отменена из-за отказа Карапетяна от переговоров.

На веб-сайте премьера говорится: «Сообщаю, что анонсированная встреча не состоится, так как Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, касательно формата, повестки и освещения встречи. Он предложил список людей, участвующих с нашей стороны, а также заявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки. Это не переговоры или диалог, а исключительно продвижение собственного мнения, повестки. Имея определенный опыт в ведении переговоров, о таком формате я никогда не слышал.

Обеспокоенный сложившейся ситуацией, как глава исполнительной власти, имея обязательство обеспечить естественный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать встречу в том формате, в каком он предпочтет, с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских политических сил, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию и пути возможного решения, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов».

В прямом эфире в «Фейсбук»-е депутат Пашинян заметил: «Есть один нюанс: они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда исполняющий обязанности премьера — республиканец. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017-ого. Такие идеи для нас неприемлемы. Мы можем бойкотировать эти выборы, причем, не пассивным, а активным образом: окружив все избирательные участки. И не позволить Республиканской партии организовать свое воспроизводство.



Наша бархатная революция направила четкое послание: Республиканская партия Армении не может иметь власть. То есть Серж Саргсян ушел , но и РПА должна быть лишена власти. Нам не нужна ситуация, когда Серж Саргсян продолжает руководить из-за кулис при помощи республиканцев.

Призываем продолжать акции мирного неповиновения. Нужен еще один шаг для того, чтобы довести нашу победу до логического завершения...

Дальнейшие действия: кандидат народа, кандидат бархатной революции должен быть назначен премьером, должно быть сформировано временное правительство и состояться внеочередные парламентские выборы.

Если нам удалось добиться отставки Сержа Саргсяна, нам по силам добиться и того, чтобы Карен Карапетян и РПА отказались от своих планов лишить народа радости.

Карен Карапетян, мы не позволим вам сделать это, и чем скорее вы это поймете, тем лучше для всех нас.

На этот процесс должна уйти неделя. Через неделю в Армении должен быть новый премьер».