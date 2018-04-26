Какие партии не должны претендовать на должность премьера Армении

26 апреля 2018

Группа граждан выступила с заявлением, в котором отвергает выдвижение на должность премьера кандидатуры любого представителя Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении» или «Дашнакцутюн».

«Мы, нижеподписавшиеся, подтверждая нашу верность объявленной ранее политической повестке, констатируем, что наша борьба направлена на отвержение нынешней преступной системы управления, которая находится в агонии, и утверждение новых общественных отношений.

Причем, в эту систему необходимо включить все аспекты общественно-политических отношений, воздействующих на политическую жизнь страны, в том числе методы и механизмы формирования госаппарата.

Всем известно, что при узурпации системы государственного управления режим всегда прибегал к орудию под названием «партия».

Собравшиеся под этой «крышей» люди имеют между собой теневые договоренности и с целью занятия разных монопольных позиций, а также для защиты своего капитала они узурпировали систему госуправления. Мы отвергаем такой вид партий.

Заявляем, что в сложившейся ситуации для нас, политически активных граждан Республики Армения, неприемлемо выдвижение на должность премьер-министра кандидата от таких парламентских фракций.

Приемлема только кандидатура члена правления партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, так как он с самого начала взялся за реализацию отмеченных ниже пунктов и получил мандат народа. Основной его задачей на должности премьера должна быть инициатива принятия 3 следующих законов и организация голосования в парламенте:

- внедрение новых избирательных механизмов, ни у кого не вызывающих сомнений, и закрепление их в Избирательном кодексе Республики Армения;

- принятие нового закона «О партиях», предусматривающего, какие именно политические единицы могут называться партиями и по каким четким стандартам они должны действовать и какие именно функции выполнять;

принятие нового закона об освобождении государственной системы от диктата капитала, который с одной стороны определит экономическую амнистию с условием компенсации нанесенного государству ущерба и, с другой стороны, отныне исключит вход представителей бизнес-сферы в систему госуправления. Считаем необходимым в подходящий момент обсудить не вошедшие в повестку пункты, а также механизмы реализации уже обсужденных. Мы отвергаем выдвижение какого-либо члена от Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении», «Дашнакцутюн» и призываем всех следовать нашему примеру».

Под текстом, к которому могут присоединиться все желающие, подписались 11 активных участников протестов последних дней, среди них журналисты, студенты, гражданские активисты.