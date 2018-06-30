Амулсарский рудник и местный олигарх. О чем говорят в Джермуке

30 июня 2018



Почему Ашот Арсенян внезапно вспомнил о месторождении

«В связи с Амулсаром сожрали столько денег, что им сложно будет организовать закрытие рудника. Один из теперешних критиков рудника получил миллионы от «Лидиан», тот же мэр получил. Они взяли деньги, а народ втянули в проблемы». Противники эксплуатации Амулсара, расположенного в городе Джермук, относятся с недоверием к заинтересованности в закрытии рудника местного миллионера, олигарха Ашота Арсеняна (наиболее известного по прозвищу Клосс).

Девятый день остаются перекрытыми 4 дороги, ведущие к Амулсару. Жители Джермука и других общин контролируют их по очереди. Они требуют прекратить строительные работы, так как комиссии по проверке рудника пока нет и в рамках закона вопрос еще не решен. 1 июля состоится автошествие из Еревана в Джермук, к борьбе против Амулсарского рудника присоединятся десятки граждан.

В полдень 29 июня к дежурящим на подступах к руднику в очередной раз подошел Арсенян и пригласил на встречу. Приглашение приняли только несколько человек, остальные заявили, что говорить с ним не о чем. В ходе закрытой встречи, по словам одного из ее участников, Арсенян уговаривал разблокировать дороги, и, как ранее заявил премьер Никол Пашинян, дождаться проверок. В ночь на 30 июня Арсенян вместе с мэром и начальником местной полиции снова навестили демонстрантов, однако те отклонили их требование.

Владелец «Джермук груп» Ашот Арсенян долгие годы был депутатом от парламентского большинства Республиканской партии Армении, однако никогда не заявлял о закрытии рудника с трибуны Национального собрания. У местных есть свое объяснение причины активизации Арсеняна.

«Его неспроста называют Клоссом». Наш собеседник рассказывает о польском фильме про Ганса Клосса, очень романтичного человека, «в честь которого Арсеняна и прозвали».

«Нашел удобный момент. И завод свой хочет спасти, ведь кто станет покупать джермукскую воду после загрязнения природы? С другой стороны, хочет угодить Николу, мол, посмотрите, я, подобно Николу, уговариваю демонстрантов разблокировать дороги, мол, посмотри, Никол, я для вас свой… Случай с Манвелом напугал Клосса, так как и на него есть много чего. А теперь он играет в сторонника Никола», - говорит наш собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Джермукцы рассказывают, что в ходе одной из закрытых бесед Арсенян сказал дословно следующее: «Серж приставил мне к горлу… Я не мог пойти против рудника».

Напомним, ранее Арсенян выступил с заявлением о выходе из Республиканской партии и фракции, до недавнего времени возглавляемой времени экс-президентом Сержем Саргсяном. Свое решение он объяснил необходимостью проводить обсуждения на тему Амулсара в более непринужденной обстановке:

«Я, как депутат, избранный от Вайоцдзорской области, обеспокоенный сложившейся ситуацией, провел несколько встреч с перекрывшими дорогу гражданами, просил, призывал не препятствовать работам на руднике. Как Вы знаете, решением премьер-министра уже создана рабочая группа для решения вопроса.

Однако участники акции протеста не согласились с выдвигаемыми требованиями. Считаю, что двусторонним переговорам препятствует также то обстоятельство, что я являюсь членом Республиканской партии и депутатом от РПА. Поэтому, чтобы этот вопрос обсуждался в непринужденной атмосфере и в ближайшее время было найдено решение для непрепятствования работам на руднике, я принял решение отказаться от членства в Республиканской партии и фракции, остаться независимым депутатом, чтобы путем непринужденных переговоров с гражданами мы сумели найти верное решение», - говорится в заявлении.

Протестующие, в свою очередь, настроены решительно: альтернативы закрытию рудника они не видят.

«Настроения против рудника были всегда, но, так как предыдущая власть постановила, что народ не имеет права самостоятельно определять свой образ жизни, люди боялись выражать протест», - заявил уроженец Джермука Ширак Буниатян.

Предавшие Никола Пашиняна, согласно «Лидиан Армения»

29 июня сотрудники компании несколько часов блокировали магистраль в Джермук. Они требовали открыть дороги к руднику и дать им пройти на работу. Дорога была перекрыта автомобилями с логотипом «Лидиан Армения».

По словам одного из местных, утром руководство компании заявило, что везет сотрудников на собрание в Вайке, однако, добравшись до магистрали Ереван-Мегри, водителям авто сказали отключить двигатели авто и перекрыть дорогу.

«Мы перекрыли улицу из-за неисполнения требования Никола Пашиняна… Если правительство скажет, что рудник – вред, мы уедем. Те, кто перекрыл пути к руднику, не уважают Никола Пашиняна. Я думал, что его уважают 100%. Оказывается, уже 98%», - сказал один из сотрудников компании.

Несколько дней назад премьер предложил противникам рудника прекратить попытки решить вопрос блокировкой дорог, заявив, что это может рассматриваться в качестве саботажа в условиях, когда правительство уже занимается им.

Борющиеся против эксплуатации рудника, однако, считают, что саботировали не они, а участники контракции. Люди отмечают, что перекрыли не межгосударственную или межобщинную дорогу, а дороги к месторождению, они не мешают передвижению граждан, а «Лидиан» несколько часов подряд блокировала дорогу, ведущую в Джермук.

По словам джермукцев, участники контракции в основном не местные, а сотрудники с высокими зарплатами, прибывшие из других мест: «Для них это работа, но загрязняют-то воздух, которым дышит мой ребенок, вредят его здоровью».

В город-курорт Джермук уже никто не приезжает

Эксплуатация еще не началась, ведутся подготовительные работы, но жители Джермука жалуются, что поток туристов уже сократился. Летние месяцы для города – самый оживленный период.

«После объявления об открытии рудника люди стали бояться приближаться к Джермуку», - говорит протестующий.

Сокращение числа туристов сильно влияет на социальные условия: местные сдают дома в аренду, продают различные травы. Теперь доходы снизились.

Жалуются и представители малого бизнеса. Они понимают, что рудник – явление временное, а в этом регионе можно составлять долгосрочные бизнес-программы.