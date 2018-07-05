Друга экс-президента Армении обвиняют в самоуправстве

5 июля 2018

Следственный комитет выдвинул обвинение приближенному к третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предпринимателю, президенту ООО «Флеш» Барсегу Бегларяну за самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения.

Согласно официальному сообщению, в компании «Флеш Моторс», принадлежащей его сыну Н. Бегларяну, в течение 2015г. осуществлялось хищение имущества в особо крупных размерах, в совершении которого владелец компании и его родные обвинили бывшего коммерческого директора, потребовав восстановить предположительно причиненный имущественный вред.

«Барсег Бегларян обвинил бывшего коммерческого директора в присвоениях. с применением насилия, а также с угрозой применения опасного для здоровья насилия потребовал в качестве компенсации вреда оформить на себя квартиру на проспекте Свободы в Ереване или заплатить 20 000 долларов. В результате 25 апреля 2016 года бывший коммерческий директор заложил квартиру в банке и передал компании 9 700 000 драмов (более $20 200).

На основе полученных доказательств президенту ООО «Флеш» Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение по статье 322 УК Армении — самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», - сообщает СК.