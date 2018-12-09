Армянские военнослужащие идут голосовать строем

9 декабря 2018

Группа общественных организаций «Независимый наблюдатель» зафиксировала несколько нарушений в ходе проходящих в Армении в воскресенье, 9 декабря, внеочередных выборов в парламент.

На избирательном участке 6/9 в Ереване члены «Независимого наблюдателя» зафиксировали техническое нарушение: неизвестная достала из конверта сложенный бюллетень, расправила его и вернула в конверт, только после этого избиратель получил возможность бросить его в избирательную урну.

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На участке 27/33 в селе Аргел Котайкской области и на участке 16/14 в городе Армавир военнослужащие идут на голосование строем, что является нарушением Избирательного кодекса.

После двух президентских сроков Серж Саргсян был избран премьером парламентом, большинство которого составляла возглавляемая им Республиканская партия Армении. Ранее была изменена Конституция, что фактически сделало главу правительства первым лицом государства. Однако массовые акции неповиновения, продолжавшиеся в течение 10 дней, привели к отставке Саргсяна. Под давлением митингующих парламент избрал премьером оппозиционного депутата Никола Пашиняна, который заявил о необходимости проведения внеочередных выборов.