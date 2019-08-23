Премьер Армении пытается убедить жителей Джермука и всех остальных (обновлено)

23 августа 2019

23 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Джермук. Визит сопровождался лозунгами «Авинян, уходи», «Амулсар — только гора». Местный бизнес-субъект Нарек Мирзоян сопроводил чиновника в одну из гостиниц города и рассказал, что произойдет в случае эксплуатации Амулсарского золотого рудника. Эксплуататором выступает «Лидиан Армения», экологи и местные жители уже долгие годы борются с эксплуатацией рудника, указывая на ряд негативных последствий от этой деятельности компании.

15:52 После закрытой встречи с Пашиняном джермукцы представили подробности обсуждения, в ходе которого, по их словам, не прозвучало какой-либо новой или секретной информации. Участники встречи считают, что правительство хочет правовых оснований, которых в настоящее время у него нет, «но они могут появиться в любой момент». По словам Агарона Арсеняна, теперь местные жители ждут результатов исследования Министерства охраны природы, и они уверены, что работа будет проделана должным образом.

14:41 Бывший губернатор Вайоцдзорской области Эдгар Газарян тоже обратился к Пашиняну: «Эксплуатация рудника означает от 10 до 20 подрывов в день, в результате каждого из них поднимается около 25 тонн пыли. Какое бы экспертное заключение ни пытались получить, это невозможно, чтобы эта пыль не сказалась на городе. Я уже не говорю о перевозке руды, грунтовых путях, шуме. Это современный город, не средневековый. Он был построен в 1930-х на воде, и был в Армении единственным курортом, имевшим всесоюзное значение. То есть для того, чтобы город существовал как курорт, нужна благоприятная окружающая среда».

Жители города всячески пытались довести до главы правительства свою позицию, утверждая, что нашли способ верного создания экономики в Джермуке: это, по их словам, туризм.

Участницы прошедшего здесь же шествия отмечали, что делиться впечатлениями смогут только после выступления премьера: «Он побывал в нескольких квартирах, поговорил с местными и отдыхающими, посетил новую джермукскую гостиницу. Построена недавно, инвестировали 4 или 5 миллионов долларов, в любом случае, от открытия рудника пострадают и инвестиции бизнесменов, никак не расчитан возможный вред».

В одной квартир Пашиняна тоже убеждали в том, что эксплуатировать месторождение нельзя. На вопрос премьера о том, если окажется, что вреда не будет, вода не будет загрязнена, можно ли в таком случае эксплуатировать, местный житель ответил, что не считает возможным со 100-процентной точностью установить, что это не нанесет вред природе. Он остался при своем мнении о недопустимости эксплуатации рудника.

Выступая на Площади стоянок такси, Никол Пашинян сказал: «Единственным вызывающим дискомфорт во всей этой истории является следующее: с какого-то момента мы перестаем слушать друг друга. На сегодняшний день это самая большая проблема. Все ваши письма, все послания я читал лично, не говорил «прочтите и доложите мне», прочитал сотни страниц в июне-июле и говорю, что заведенного уголовное дело было заведено по моей инициативе. Международная экспертиза была проведена по помей инициативе, и это мое обязательство перед вами, верно?

Есть заключение «Элард»-а, в связи с которым существуют разные мнения. Согласно официальному заключению, в связи с Джермуком, минеральными водами, Севаном угрозы нет. Вы читали, знаете, что если будут применены дополнительные...». В этот момент собравшиеся прервали речь Пашиняна, заявив о недоверии к заключению. «Отвечу на ваш вопрос по поводу того, что там написано, - отреагировал он. - О чем речь? Речь о толковании написанного «Элард» заключения. Так как вокруг этого возникла дискуссия, я решил провести в четверг или в пятницу Скайп-конференцию с экспертной группой «Элард»-а, в ходе которой мы сообщим о развернувшейся в Армении дискуссии по поводу их заключения, попрошу им самим рассказать о заключении. Запишем и обнародуем весь этот разговор. А активные, самые активные, сформулируйте вопросы, которые у вас возникают, и мы поговорим. Надеюсь, разговор не приведет к тому, что 10 процентов Армении воспримет его по-своему… Нет, я поведу разговор в таком русле, чтобы в итоге прозвучали четкие ответы».

После выступления началась закрытая встреча Пашиняна с защитниками Амулсара, на протяжении долгих месяцев охраняющими территорию месторождения.