Пашинян: «Честно говоря, я и сам так когда-то думал...»

4 ноября 2019

Очередной прямой эфир традиционного «Разговора с гражданином», который премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит в соцсети «Фейсбук», был посвящен, в частности, ситуации вокруг спектакля, показанного 2 ноября близ ереванской станции метро «Площадь Республики» в рамках проекта исполнительского искусства «Волнение и колокол». Артисты подверглись нападению со стороны активистов, которые, по их определению, борются против Стамбульской конвенции и извращения нации.

- Теперь в Армении появился новый тренд: если кто-то проделывает творческую работу вне стандарта, на них вешают ярлык «сатанисты». Что это за «сатанисты»? Кто-нибудь может объяснить?

Мы уже спектакли цензурируем… Да так мы постепенно придем к инквизиции, начнем сжигать людей на кострах за то, что те как-то неправильно верят в какие-то силы.

Говорят о Егише Чаренце. Интересно, тем, кто о нем говорит, кажется, что он написал только стихотворение «Я привкус солнца в языке Армении родной люблю»? К счастью или несчастью для кого-то, это не так. Чаренц написал множество стихов на самые разные темы, в том числе на такие, которые не очень уж… Во всяком случае, при Советском союзе их не признавали литературным текстом, считалось, что эти тексты вне цензуры. Нам нужно сжечь эти стихи Чаренца? Это же наш Чаренц, правда? Нужно запретить изучать его? Изучать его, понять его происхождение или провести линию, обозначить — вот это Чаренц, а кто скажет о нем что-либо за пределами этого, тот поклоняется сатане, предатель нации.

Думаю, в Республике Армения должна работать мысль. И оков мысли быть не должно. В свое время людей сжигали на кострах только за то, что они осмеливались сказать, что земля круглая. Ладно, скажем, их сжигали, мы через эти этапы не проходили, и только теперь их начинаем, так? Сжигать на костре тех, кто считает, что земля круглая или, скажем, квадратная. Или думают как-то иначе.

Наше представление об Армении, представление граждан Республики Армения не таково. Потому что Республика Армения должна быть современной страной, где уважают право человека думать. И не только право думать, но множество других прав. Это не значит, что все должны думать так же. Как раз наоборот: все не обязаны думать одинаково, в том числе с политической точки зрения, в том числе с точки зрения теологии, научных вопросов, эстетических. В противном случае мы скатываем страну назад.

Прошлогодняя революция принесла свободу гражданам Республики Армения. Но сейчас существуют силы, которые пытаются использовать эту свободу для утверждения в стране невежества. Что есть невежество? Когда человек знает вот столько, на основе этого складываются его представления о мире, и он никак не хочет узнать больше, боясь, что его представления о мире изменятся.

К примеру, до середины 90-х многие в Армении считали, что «шестерка» — лучшая, самая надежная и самая удобная машина в мире. Были люди, с которыми невозможно было спорить на эту тему. Скажи ты что-то о «06», стал бы врагом, вам бы говорили «ты кто такой, ара, что говоришь что-то о «шестерке»? Разве такое авто вообще есть на планете? Что это за пластмассы? Машина должна быть похожа на «06», на «ГАЗ-24», на ней должно быть 5 тонн чугуна, чтобы она с места не двигалась». Честно говоря, я и сам так когда-то думал .