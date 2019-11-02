Поклонники Кочаряна атаковали перформанс в Ереване

2 ноября 2019

Противники Стамбульской конвенции, в том числе борющиеся, по их словам, против извращения армянской нации, поучаствовали в проведенном в рамках проекта исполнительского искусства «Волнение и колокол» спектакле напротив станции ереванского метро «Площадь Республики». Позже стали известны интересные факты об одном из противников.

Проект исполнительского искусства синтезирует современный танец с поэзией. Проект осуществляется при содействии министерства образования, науки, культуры и спорта.

Один из противников перформанса уже через 10 минут после его начала перерезал электропровод, остальные же, как только музыка выключилась, стали кричать «позор!», «нет извращению!», «суверенная Армения!».

Когда электропоставка была восстановлена, они принесли громкоговорители, чтобы заглушить музыку. Мужчины, которым спектакль не пришелся по вкусу, начали выступать: говорили о спасении национальных ценностей, министре образования, науки, культуры и спорта Араике Арутюняне, которого обвиняли в «отказе от цензуры» содействию «извращенцам, чужеземным явлениям, сатанизму и ЛГБТ». Участников спектакля и тех, кто их поддерживает, мужчины призывали покинуть Армению.

Несмотря на все попытки сорвать мероприятние, спектакль продолжался. В какой-то момент один из спасителей попытался атаковать артистов, однако был задержан. Другой до задержания успел облил участниц зеленкой. «Пока я есть, пропаганды сатанизма в Армении не будет», - пообещал он.

На вопрос Epress.am, какая связь между спектаклем и сатанизмом, один из его единомышленников заметил: «Никакой. Но все равно женщине не подобает...». Кто-то посоветовал спросить об этом у «вашего любимого министра Араика Арутюняна».

Выйдя на поклон, артисты поблагодарили в том числе полицию, обеспечивавшую их безопасность и предотвращавшую атаки. Противники ответили на это армянским народным танцем Кочари.

Напомним, что организаторы заявили об угрозе атаки за день до спектакля. Тогда двое мужчин сорвали генеральную репетицию, оскорбляли артистов, обвиняли в «антинародной, сатанистской и ЛГБТ-деятельности» и «не подобающем армянке поведении». Во время словесной перепалки они ударили поэтессу Лилит Петросян и попавшегося под руку туриста-очевидца. Инцидент, в ходе которого мужчины обещали «вернуться завтра», завершился в отделении полиции.



Позже в армянском сегменте соцсети «Фейсбук» распространилась информация о том, что среди нападавших на участниц спектакля был Нарек Саргсян. Появилась аудиозапись его разговора с неким молодым человеком, который корит Саргсяна за то, что он до последнего времени сам участвовал во всех вечеринках ЛГБТ-сообщества.

- Ты ходил домой к трансам…- Во скольких пати я участвовал? Только в одной, так?- В одной? Это немало. Днями бывал в домах трансов, у этого, забыл имя… И после всего этого ты…- «Днями» - это сколько дней?- Каждый божий день. Ты ночевал у меня.

Напомним, что на одной из акций против «извращения», которые в разном виде развернулись после бархатной революции 2018 года, Саргсян заявил: «Тот, кто не борется с этой пропагандой, содействует ей». Эти акции активно освещаются средствами массовой информации, обслуживающими интересы прежней власти.

Подобные вспышки бывают особенно ярки в дни судебных заседаний над вторым президентом Робертом Кочаряном, когда во дворе суда проходят акции в его поддержку. К примеру, после нападения на политолога Степана Сафаряна его сторонники открыто обсуждали случившееся в интернете, расхваливая и подбадривая друг друга.

на распространившемся фото Саргсян держит в руке книгу Кочаряна «Жизнь и свобода»